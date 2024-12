Kreml etsii hätäisesti uutta tukikohtaa

Syyrian diktaattori Bashar al-Assadin äkillinen romahdus oli asiantuntijoiden mukaan merkittävä tappio Kremlille ja sen vaikutusvallalle Lähi-idässä.

Viimeaikaisten satelliittikuvien perusteella Venäjä on evakuoimassa strategisen tärkeitä lento- ja laivastotukikohtiaan Latakian alueella. Niiden menetys heikentää maan kykyä projisoida voimaansa Välimeren alueella ja vaikeuttaa operaatioita Afrikassa.

Vaikuttaa siltä, että presidentti Vladimir Putinin varasuunnitelmana on siirtyä Libyassa sijaitseviin tukikohtiin. Avointen lentotietojen mukaan ainakin kolme Venäjän asevoimien rahtikonetta on lentänyt Valko-Venäjältä Libyaan joulukuun 8. päivän jälkeen. FlightRadar24-sivuston mukaan uusin lento laskeutui Benghaziin alkuviikosta.

Asiantuntijoiden mukaan Venäjä siirtää Valko-Venäjälle varastoitua sotilaskalustoa Libyaan, jossa sijaitsevia tukikohtia pyritään laajentamaan nopealla aikataululla.

– Haasteet Syyriassa vaikuttavat ajavan Venäjän lisäämään läsnäoloaan Libyan itäosissa, vaikka tämä ei ollutkaan osa heidän alkuperäistä suunnitelmaansa vielä muutama viikko sitten, RUSI-tutkimuslaitoksen asiantuntija Jalel Harchaoui sanoo Telegraph-lehdelle.

Venäjän käytössä on tällä hetkellä neljä lentotukikohtaa Libyan kansallisen armeijan komentaja Khalifa Haftarin joukkojen hallitsemalla alueella.

#Mali🇲🇱- Another Russian🇷🇺 Ministry of Emergency Situations Il-76TD (reg. RA-76841 | #152C29) arrived Mon. 16 Dec evening at Bamako Airport from Al Khadim Air Base, 🇱🇾Libya. Apparently the new hub for Mali flights from Russia (departed likely from #Krymsk 🇷🇺 – GPS interference). https://t.co/kYO6oPEh4l pic.twitter.com/qxPJcSdMHE

