Kranaatti putoaa videolla tuulilasin läpi hyökkääjien auton sisälle

Sosiaalisessa mediassa kiertää video Ukrainan tekemästä lennokki-iskusta venäläistä ajoneuvoa vastaan.

Videolla näkyy, kuinka ukrainalainen lennokki pudottaa neuvostovalmisteisen VOG-17M-kranaatin tuulilasin läpi hyökkääjien auton sisälle. Hetkeä myöhemmin kranaatti räjähtää autossa.

Ukrainan sodan molemmat osapuolet ovat käyttäneet lennokkeja, joilla on ollut suuri rooli taisteluissa.

Puolustaja on käyttänyt tehokkaasti sekä omavalmisteisia että pieniä kaupallisesti saatavilla olevia modifioituja lennokkeja tiedustelu- ja taistelutehtävissä.

A Ukrainian drone drops a VOG-17M high explosive grenade through the windshield of a Russian vehicle. pic.twitter.com/m8A2Lk4h4c

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2022