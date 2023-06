Kramatorskin ravintolaiskusta selvinnyt: Pyysimme laskua ja yhtäkkiä räjähti

Venäjän tiistai-iltana Kramatorskin keskustaan kohdistaman ohjusiskun uhrilukema on Ukrainska Pravdan mukaan noussut jo 12:een. Kuolleiden joukossa on ainakin kolme lasta. Loukkaantuneita on vähintään 65.

Ukrainan pelastuslaitoksen mukaan pelastustyöt on saatu päätökseen.

Brittilehti Telegraphin haastattelema iskusta selviytynyt alankomaalaismies kertoo olleensa ravintolassa, kun ohjus iski kaupunkiin.

– Olimme juuri lopettaneet syömisen ja pyysimme laskua, kun yhtäkkiä tuli massiivinen räjähdys, hän kertoo.

– Osa ravintolasta romahti ja lasinsiruja lensi joka suuntaan ilmanpaineen vuoksi. Kaikkialta kuului huutoa ja näkyi verta, mies kertaa.

Iskussa epäiltiin aluksi käytetyn S-300 -ilmatorjuntaohjusta. Myöhemmin Ukrainan poliisi tarkensi, että tekovälineenä oli ballistinen Iskander-ohjus.

Keskiviikkona Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU kertoi ottaneensa kiinni iskun suunnittelussa auttaneen vakoojan. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Mies oli paikallinen Kramatorskin asukas. Hän oli videoinut Venäjän sotilastiedustelulle ravintolaa ja sen lähistölle pysäköityjä autoja. Hänet oli värvätty jo ennen hyökkäyssodan laajentamista, mutta sen jälkeen mies ”aktivoitiin” ja hänelle annettiin tehtäväksi kerätä tietoa Ukrainan puolustusvoimien tukikohdista ja liikkeistä.

Lisäksi miehen oli määrä välittää tietoa kriittisestä infrastruktuurista ja kohteista, joihin on keskittynyt paljon siviiliväestöä.