Kovimmat kysymykset presidenttiehdokkaille – tässä tulee jo perinteinen Vanhasen vaalikone

Entinen pää- ja valtiovarainministeri ja keskustan ex-puheenjohtaja Matti Vanhanen on koostanut Verkkouutisille 15 täsmäkysymyksen sarjan polttavista aiheista ja tilanteista, joita presidentinvaalin 2024 voittajan eteen voi tulla.

Matti Vanhanen oli itse keskustan presidenttiehdokkaana vaaleissa 2006 ja 2018. Presidentinvaalin 2012 alla hän laati vastaavan ”vaalikoneen Vanhasen tapaan”.

Matti Vanhasen tämänkertaiset kysymykset ehdokkaille käsittelevät mahdollisia todellisia, yksityiskohtaisia tilanteita ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalta.

VANHASEN VAALIKONE 2024

1. Edessä on Naton huippukokous ja asialistalla on ehdotus uuden suosituksen antamisesta puolustukseen käytettävien varojen määrästä. Tiedetään, että ministeritasolla suosituksesta ei ole saatu valmista neuvottelutulosta ja että osa jäsenmaista vaatii huippukokouksessa tuntuvaa korotusta tasoon. Vaikka kyse on suosituksesta, katsotaan sen sitovan uuden jäsenmaan budjettivaltaa käyttävän eduskunnan kädet. Kuka osallistuu tähän huippukokoukseen Suomen neuvottelijana?

2. Puutteellisilla maahantulopapereilla Suomeen Venäjältä tulevien ihmisten määrä jatkaa tasaista kasvuaan. Venäjä on julkisuuden kautta vihjannut, että olisi hyvä, että valtioiden johto neuvottelisi tilanteesta. Kyse on ihmisistä, joiden oleskelulupa Venäjällä on päättynyt. Miten reagoitte?

3. Pohjoismaiden sisältä on tullut aloite, jonka mukaan Pohjoismaiden olisi asetettava yhteiseksi ulkopoliittiseksi prioriteetikseen Israelin ja Palestiinan kysymyksen ratkaisu kahden valtion mallilla. Osana pysyvää ratkaisua olisi myös vaatimus kompromissin neuvottelusta ns. Länsirannan asutuksesta, josta Israelin on ainakin osittain vetäydyttävä. Olisitteko valmis ryhtymään tähän työhön?

4. Ahvenanmaan Maapäivävaaleissa on syntynyt enemmistö, joka esittää kansainvälisissä sopimuksissa olevien Ahvenanmaan sotilaallista asemaa koskevien määräysten yksipuolista hylkäämistä. Olette menossa avaamaan Maapäiviä, mikä on viestinne maakunnalle?

5. Voimavarojen säästämiseksi kolmen Pohjoismaan ilmavoimat ovat ideoineet mallia, jossa maat sopisivat valtiosopimuksella erillisen ilmavoimien yhteisen esikunnan perustamista huolehtimaan maiden pohjoisimpien osien aina Huippuvuoria myöten ilmavalvonnan ja puolustuksen järjestämisestä. Esikunta ohjaisi kansallisuuteen katsomatta koneet vuorotellen valvomaan koko aluetta. Miten suhtautuisitte?

6. Valintanne jälkeen Venäjän presidentinhallinto esittää onnittelupuhelun käymistä kanssanne. Otatteko puhelun vastaan?

7. Eduskunnasta pyydetään kautenne alkumetreillä ulkoministeriöltä ulkoasiainvaliokunnan käyttöön salaista keskustelumuistiota teidän ja USA:n presidentin välisestä puhelinkeskustelusta. Kuulette pyynnöstä, miten reagoitte?

8. Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö kertoi, että puolustusvoimat tai tiedustelupalvelut saattavat tehdä asioita, joista ylintä johtoa ei informoida – viitaten epäilyihin Ukrainan osuudesta kaasuputkien räjäytykseen Itämerellä. Hyväksyisittekö, että teiltä pimitettäisiin olennaisia asioita?

9. Itäisen Suomen maakunnat Kaakkois-Suomesta Lappiin pyytävät teitä puhujaksi seminaariin, jonka ilmeisenä tarkoituksena on osoittaa, että hallitus ei ota alkuunkaan tosissaan Venäjä-politiikan aiheuttamien talousongelmien kompensoimista itäiselle Suomelle. Seminaarin otsikko on: ”Kuihtuva Itä-Suomi on turvallisuusongelma”. Miten vastaatte puhujapyyntöön?

10. Maaliskuussa Venäjän uudeksikin presidentiksi on valittu Vladimir Putin. Pyydättekö häneltä aikaa onnittelupuhelulle?

11. Kiinan korkein valtiojohto esittää aloitteen Pohjoismaiden ja Kiinan huipputapaamisen järjestämiseen, jossa aiheena olisi talousyhteistyön mahdollisuuksien kehittäminen. Osallistujat muista Pohjoismaista ovat pääministerit. Kuka Suomea mielestänne edustaisi? Entä jos kyse on Yhdysvaltojen presidentin aloitteesta?

12. Terrorismirikosten valmistelusta vankilaan tuomitut nuoret anovat armahdusta ja vetoavat siihen, että innostuivat maahanmuuttokritiikistä ja että heidän toimintansa oli yksinkertaisesti ajan virran mukana kulkevaa ajattelematonta hölmöyttä. Armahdatteko?

13. Miten määritätte omin sanoin linjanne suhteessa asekaupan käymiseen sotaa käyvän maan kanssa?

14. Hyväksyykö Suomi johdollanne siviiliväestöä vastaan suuntautuvat hyökkäykset?

15. Pidättekö ylipäällikkyyden kaikissa tilanteissa itsellänne?