Kovat omakotitalojen kauppamäärät jäävät tänä vuonna haaveeksi

Kymmenen suurimman kaupungin osalta ainoastaan Oulussa omakotitalojen kauppamäärät ovat tammi-toukokuussa viime vuotta korkeammat noin 14 prosenttia, kertoo Huoneistokeskus.

Suurimmat laskut kauppamäärissä ovat Jyväskylässä -28 prosenttia, Espoossa -27 prosenttia ja Tampereella -25 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla ja Tampereella jäädään omakotitalojen kauppamäärissä jopa poikkeusaikaa edeltävistä 2019 luvuista.

– Omakotitalot ovat olleet viime vuosina erittäin suosittuja. Suurin ostobuumi on taittunut, mutta edelleen kysyntää on kaikkialla uudemmista ja hyväkuntoisista omakotitaloista. Modernit lämmitysratkaisut ja energiatehokkuus kiinnostavat nyt erityisesti omakotitalon ostajia. Myös sijainnilla on merkitystä, talo halutaan turvalliselta ja pientalovaltaiselta alueelta , Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius kertoo.

Neliöhinnat nousivat voimakkaimmin suurissa kaupungeissa

Omakotitalojen keskimääräiset neliöhinnat ovat nousseet koko korona-ajan. Nousua selittää osin kauppojen kohdistuminen selkeästi uudempiin ja kalliimpiin omakotitaloihin, mutta myös kysynnän ja tarjonnan epäsuhta.

Helsingissä omakotitalojen keskimääräiset neliöhinnat nousivat viime vuoteen 8,4 prosenttia, Espoossa 4,7 prosenttia, Vantaalla 0,9 prosenttia. Tampereella neliöhinnat nousivat suurista kaupungeista eniten 16 prosenttia ja Oulussakin 13,6 prosenttia.

Muissa suurissa kaupungeissa neliöhintamuutokset olivat Turun -1,3 prosentin ja Kuopion 4,4 prosentin välillä.

Vanhojen asuntojen kauppamäärät palaamassa pandemiaa edeltävälle tasolle

Vanhojen asuntojen kauppamäärissä ollaan palaamassa poikkeusaikaa edeltäviin lukuihin. Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi-toukokuussa vanhoja asuntoja on myyty noin 10,8 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Helsingissä kauppamäärien muutos edellisvuoden tammi-toukokuuhun verrattuna oli 8,9 prosenttia, Espoossa 14,5 prosenttia ja Vantaalla 9,5 prosenttia miinuksella.

Tampereella kumulatiivinen muutos oli -9,7 miinuksella, Turussa -8,3 miinuksella, Lahdessa -4,6 miinuksella, Kuopiossa -9,8 miinuksella, Jyväskylässä -6,2 miinuksella, Porissa -3,3 miinuksella, Kouvolassa -12,8 miinuksella, Lappeenrannassa -10,1 miinuksella, Mikkelissä -12,1 miinuksella ja Porvoossa -10,6 miinuksella.

Kasvua kauppamäärissä edellisen vuoden tammi-toukokuuhun oli sekä Joensuussa että Oulussa 2,4 miinuksella.