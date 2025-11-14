Kova ehto Vladimir Putinille – Näin Moskovan kanssa voitaisiin puhua

Presidentti Sauli Niinistön näkemys siitä, että Euroopan olisi syytä käydä myös suoria keskusteluja Moskovan kanssa, on Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forsströmin mielestä teoriassa perusteltu kannanotto.

– Että myös Eurooppa on mukana (tulevissa neuvotteluissa Ukrainan sodan päättämiseksi), koska me olemme aika syvästi kiinni tässä tilanteessa, Forsström sanoo Verkkouutisille.

Tällä hetkellä keskusteluja Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa käy lähinnä USA:n presidentti Donald Trump.

– Kyse on lopun perin siitä keskustelusta, millainen turvallisuusjärjestys Euroopassa tulee olemaan. Siinä suhteessa minun mielestäni on perusteltua, että eurooppalaiset ovat mukana siinä dialogissa, Forsström toteaa.

Hänen mukaansa on kuitenkin toinen asia, miten ja milloin tämä saadaan aikaiseksi. Se on kuitenkin toteutettavissa. Tämä edellyttää Euroopan puolella selvyyttä siitä, kenen ehdoilla keskustellaan, jotta lopputulema ei ole hyökkäyssotaa käyvän Kremlin sanelema sopimus.

– Tässä ei pidä antaa periksi Venäjälle. Venäjä on rikkonut niitä kansainvälisiä pelisääntöjä, joita se on itse ollut aikanaan laatimassa ja joita se on jonkun aikaa noudattanut, mutta nyt intressit ovat näköjään menneet niistä ohi ja se ei käy, koska pelisäännöistä pitää sopia porukassa, Forsström sanoo.

– Tämä on se peruslähtökohta. Tämä pitää ilmoittaa Venäjälle. Meidän pitää keskustella siitä, että venäläiset ovat rikkoneet pelisääntöjä ja nyt niitä aletaan laatia uudestaan. Mutta ei Venäjän ehdoilla niin, että he voivat tehdä mitä lystäävät ja me toimimme pelikirjan mukaan. Ei se näin voi mennä.

Hän pitää tärkeänä, että tietyt tulevien keskustelujen teemat ja kysymykset tuodaan hyvissä ajoin esille ja pidetään pöydällä.

Ensinnäkin Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) on antanut pidätysmääräyksen Vladimir Putinista ja Venäjän lapsiasianvaltuutetusta Marija Lvova-Belovasta sekä Venäjän entisestä puolustusministeristä Sergei Shoigusta ja asevoimien komentajasta Valeri Gerasimovista. Heitä syytetään sotarikoksista Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan yhteydessä.

– Toinen kysymys on se, että Venäjä teki aggression itsenäistä valtiota vastaan. Se asettaa nämä pelisäännöt tiettyyn raamiin, joka perustuu siihen, mistä on yhteisesti sovittu. Rikkoja pitää asettaa siihen muottiin, joka siitä johtuu.

– Tämän seurauksena kolmas asia on se, millä tavalla Venäjä kompensoi tämän tekemänsä virheen. Niitä voidaan kutsua sotakorvauksiksi tai käyttää jotain muuta termiä.

Forsströmin mielestä Venäjän ja Euroopan pitää nyt mitoittaa tätä asetelmaa.

– Mutta jos me annamme löysää Venäjälle, niin meiltä loppuu naru käsistä.