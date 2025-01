Koulupoliisit aloittavat työnsä

Hämeen poliisilaitokselle on palkattu kaksi päätoimista koulupoliisia osaksi ennalta estävän toiminnan ryhmää.

Poliisin valtakunnallisena tavoitteen vuoden 2025 aikana on lisätä läsnäoloa kouluissa sekä tueka kouluja ongelmaratkaisutilanteissa olemalla paremmin tavoitettavissa.

Työ yhteistyömallin jalkauttamiseksi kouluihin on aloitettu myös Hämeen poliisilaitoksella. Hämeen poliisi toivoo tapaavansa kevään aikana alueen kaikkien koulujen rehtoreita ja opettajia. Hämeen poliisin ennalta estävän toiminnan ryhmä (EET) onkin alkuvuodesta ottanut kouluihin.

– Toivomme koulujen suhtautuvan myönteisesti poliisin yhteydenottoon tapaamisten järjestämiseksi. Mutkattomalla yhteistyöllä saamme jalkautettua mallin tehokkaasti, sanoo tiedotteessa komisario Tero Veijonmaa Hämeen poliisista.

Rehtoreiden ja opettajien kanssa järjestettävissä tapaamisissa käydään läpi muun muassa se, millaisissa tilanteissa koulujen tulee olla suoraan yhteydessä hätäkeskukseen, missä kohdin koulut ovat velvollisia ratkaisemaan tilanteet itse ja millaisissa ongelmatilanteissa poliisi tukee koulua asian selvittämisessä.

– Poliisin ja koulujen välisen yhteistyömallin yhtenä tavoitteena on vähentää kaikkien työtä ja helpottaa toimintaa, kun pelisäännöt ja toimintamalli ovat molemmin puolin selkeät, Veijonmaa summaa.

Suunnitellun yhteistyön mallin yksi tärkeä osa-alue on poliisin tuki kouluille ongelmatilanteissa. Ongelmanratkaisun osalta keskeistä on poliisin tavoitettavuus sekä se, että poliisi on koulun mukana ratkaisemassa rikosepäilyjä sisältäviä haasteita, jotka kuuluvat poliisin tehtäviin.

Poliisi tulee olemaan entistä paremmin tavoitettavissa koulun ongelmatilanteissa. Koulut ohjeistetaan olemaan poliisiin käytännön ongelmatilanteissa puhelimitse tai sähköpostitse. Ja kuten aiemminkin, tarvittaessa poliisi osallistuu tilanteiden ratkaisemiseen paikan päällä.

– Olennaisinta tässä yhteistyön mallissa on, että poliisi on entistä paremmin koulujen tavoitettavissa, kertoo Veijonmaa.

Jo nyt keväällä Hämeen poliisilaitoksen alueella poliisipartiot alkavat muun toiminnan ohessa jalkautua enemmän koulujen pihoille juttelemaan lasten ja nuorten kanssa. Jalkautumisilla halutaan madaltaa kynnystä yhteydenpitoon lasten, nuorten ja poliisin välillä.

Jatkossa poliisiautoja näkyy siis enemmän koulujen pihoilla, mutta se ei tarkoita, että kouluilla olisi tapahtunut jotain erityistä tai huolta aiheuttavaa.

– Haluamme jalkautumisilla tehdä poliisista helposti lähestyttävän, osoittaa että poliisin kanssa voi jutella niitä näitä, jakaa huoliaan tai pyytää apua. Tämä on osa toimintaa eikä se tarkoita, että oppilaiden, opettajien tai huoltajien pitäisi huolestua, komisario Veijonmaa painottaa.

Poliisi alkaa tarjota kaikille perusopetuksen ja toisen asteen kouluille mahdollisuutta osallistua poliisin toteuttamiin online-oppitunteihin, joissa käydään läpi erilaisia ajankohtaisia teemoja.