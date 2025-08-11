Koulu tuhoutui tulipalossa, useita alaikäisiä epäiltyinä

Useita alaikäisiä nuoria epäillään rikoksesta Hollolan Kankaan koulun tulipaloon liittyen. Hämeen poliisilaitos kertoo asiasta tiedotteessa.

Kankaan koulu vaurioitui pahoin palossa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisi epäilee tulipalon saaneensa alkunsa tuhotyöstä.

Poliisin mukaan tähän mennessä esitutkinnassa on saatu lisätietoa ennen tulipalon syttymistä tapahtumapaikalla ja sen välittömässä läheisyydessä olleista henkilöistä ja heidän henkilöllisyyksistä. Tapaukseen liittyvät henkilöt ovat alaikäisiä päijäthämäläisiä nuoria ja heitä on useita.

Poliisi on myös jatkanut tulipalon syttymispaikan rikosteknistä tutkintaa ja taltioinut todistusaineistoa tapahtumapaikalta.

Henkilöiden puhutuksia ja kuulusteluja sekä tapahtumapaikan rikosteknistä tutkintaa jatketaan tiedotteen mukaan edelleen tarkemman tapahtumakulun, teko-olosuhteiden ja aiheutetun vahingon selvittämiseksi.

Poliisi on saanut tapaukseen liittyen useita vihjeitä sekä videoita. Videoiden kautta poliisi on pystynyt jäljittämään muun muassa palon vaiheita ja syttymissyytä.

Poliisi pyytää edelleen ilmoittamaan mahdollisista havainnoista sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame(at)poliisi.fi tai puhelimitse vihjenumeroon 0295 414 222.