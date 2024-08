Kotiliesi: Tuleeko Iittalan laseista poistaa tarra vai ei?

Osa ihmisistä säilyttää Iittalan i-tarran lasituotteissaan vuosikymmeniä, kun taas osa ottaa sen heti pois. Iittalan tuotetiimin Jouni Antinaho sanoo Kotiliedelle yhtiön kantana, ettei kysymykseen ole oikeaa tai väärää vastausta, ja käyttäjä voi jättää paikalleen tai poistaa.

Iittala myös itse poistaa i-tarrat tuotekuvissaan esiintyvistä laseista.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Ajattelemme Iittalalla, ettei tarra ole osa tuotteen arvoa, eikä tarra ole osa muotoilua. Tuote on täysin valmis ilman tarraa, sanoo Antinaho.

Tarralla voi olla merkitystä keräilymerkityksessä. Arvokkaimmissa taide-esineissä voidaan i-tarralla katsoa olevan jälleenmyyntiarvoa. Tarra myös antaa tietoa esineen iästä.

– Tarra on vähän uudistunut vuosikymmenten mittaan. Tarran muoto on ollut nelikulmainen ja kolmikulmainen, vaakamuotoinen ja nyt pystymuotoinen. Kun tietää, milloin mikäkin tarratyyppi on ollut käytössä, tietää myös millä aikavälillä esine on valmistettu, toteaa Antinaho.

Jos tarran haluaa poistaa, onnistuu se kevyesti kynnenkärjellä. Tarran jättämän liimajäljen saa pois liottamalla tarrakohtaa hetken lämpimässä vedessä, jossa on käsiastianpesu- tai ikkunanpesuainetta. Astianpesukoneessa tarra voi irrota itsestään.