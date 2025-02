Kotikeskustelu kuumeni – Harry Harkimolta raju tölväys Daniel Sazonoville

Keskustelu Helsingissä Liike Nytin pormestariehdokkaana olevan kansanedustaja Harry Harkimon kotipaikasta on käynyt kuumana, kun kokoomuksen valtuutettu Matias Pajula arvosteli kovin sanoin Harkimon ehdokkuutta ja kaupunginvaltuustossa istumista Helsingissä, kun Harkimo on vuosikausia asunut Sipoossa ja myös hehkuttanut vahvoja siteitään sinne.

Pajulan mielestä myös Harkimon kiinnostus pääkaupungin asioihin on valtuustossa ollut varsin vähäistä.

– Haastattelussa, jossa Harkimo ilmoittautui Helsingin pormestariehdokkaaksi, hän suoraan myönsi, että todellinen tähtäin on vuoden 2027 eduskuntavaaleissa, Pajula kirjoitti aiemmin Facebook-päivityksessään.

Virallisesti Harkimo on kirjoilla Töölössä, samassa asunnossa, jossa HS:n mukaan on kirjoilla myös hänen poikansa Joel Harkimo, joka niin ikään on Liike Nytin valtuutettu Helsingissä.

– Olen syntynyt Helsingissä ja asunut Stadissa lähes koko ikäni. Nyt olen ehdokkaana kotikaupunkini Helsingin pormestariksi teemalla suomalainen pormestari, Harkimo kommentoi X-alustalla.

Kun puoluekannakseen kokoomuksen profiilissaan ilmoittava keskustelija ehdottaa Harkimolle, että parempi slogan olisi ”sipoolainen pormestari”, Harkimo on vastannut tälle ketjussa:

– Minkä maalainen Kokoomuksen ehdokas on.

Harkimo viittasi kokoomuksen helsinkiläiseen pormestariehdokkaaseen Daniel Sazonoviin. Kommentti on herättänyt tyrmistystä.

Espoolaisvaltuutettu Emma-Stina Vehmanen (kok.) pitää kommenttia rasistisena ja sanoo, että Harkimon sietäisi hävetä.

– Kokoomuksen pormestariehdokas on Helsingissä syntynyt helsinkiläinen. Erona Liike Nytin pormestariehdokkaaseen: hän myös oikeasti asuu Helsingissä, Vehmanen sanoo.

Sazonov on kertonut vanhempiensa tulleen inkeriläisinä paluumuuttajina Pietarista Suomeen 1990-luvun alussa.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on ottanut asiaan myös kantaa.

– Kuvottava twiitti ja rimanalitus jopa sinulta Hjallis. Vastaus: suomalainen, kirjoittaa Grahn-Laasonen X-päivityksessään.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki kommentoi, että ”kuopan kaivaminen” kannattaa nyt lopettaa ja Harkimo voisi ”hiljaisesti vetäytyä pormestarikisasta tämän nolon heiton jälkeen”.

Kuvottava twiitti – rimanalitus jopa sinulta, Hjallis. Vastaus: suomalainen. Sinuna pyytäisin anteeksi. — Sanni Grahn-Laasonen 🇺🇦 (@sannigrahn) February 6, 2025

Ällöttävää rasismia. Häpeäisit, @hjallisharkimo. Kokoomuksen pormestariehdokas on Helsingissä syntynyt helsinkiläinen. Erona Liike Nytin pormestariehdokkaaseen: hän myös oikeasti asuu Helsingissä. https://t.co/pN4MhNx47F — Emma-Stina Vehmanen (@emmavehmanen) February 6, 2025