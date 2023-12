”Kostonhimoinen ja yli-itsevarma Venäjä” – tähän suuntaan sota on etenemässä

Yli sata eurooppalaista lainsäätäjää on valmistellut avoimen kirjeen amerikkalaisille kollegoilleen. Siinä vedotaan kongressia päättämään vihdoin Ukrainalle annettavasta uudesta tukipaketista, joka on ollut pitkään jumissa Yhdysvaltain sisäpoliittisten kiistojen vuoksi.

Carnegie-ajatuspajan vanhemman tutkijan Dara Massicotin mukaan asialla alkaa olla todella kiire.

– Kreml on alkanut leuhkia sillä, että he ovat voittamassa meidät – siis länsimaat. Jos he saavat vaikutelman siitä, että he pystyvät kestämään Yhdysvaltain ja Euroopan poliittista tahtotilaa pidempään, niin heistä tulee entistä pahempia tulevina vuosina. Ylimielisiä ja osittain vahvistuneita, Dara Massicot kirjoittaa X:ssä.

Tutkija varoittaa nykyisen polun johtavan ”kolhuja kärsineeseen, kostonhimoiseen ja yli-itsevarmaan” Venäjään.

Hän viittaa 2000-luvun aiempiin konflikteihin, jotka venäläiset kokivat voittaneensa. He oppivat samalla lännen reaktioista, tulivat entistä itsevarmemmiksi ja aloittivat suurempia ja kunnianhimoisempia operaatioita. Dara Massicot mainitsee esimerkkeinä Georgian sodan vuonna 2008, Ukrainan vuonna 2014 ja Syyrian 2015.

– Jos Kreml katsoo kestäneensä Ukrainaa ja länsimaiden tukea pidempään, niin he sanovat itselleen voittaneensa Yhdysvaltain ja Naton tiedustelun, suunnittelun, aseet, taktiikat, taistelutahdon ja asetuotannon. Tämä olisi virheellinen, mutta vaarallinen johtopäätös, Massicot sanoo.

Vastaava päätelmä heikentäisi jatkossa Naton pelotevaikutusta Venäjän johdon silmissä. Ennen vuotta 2022 venäläiset katsoivat olevansa selvästi alivoimaisia taloudellisesti, poliittisesti ja sotilaallisesti.

– Tärkein syy jatkaa turvallisuusavun rahoittamista on Ukrainan vuoksi. He haluavat elää vapaana Kremlin alistamisesta ja brutalismista. He taistelevat ankarasti eivätkä pyydä ketään muuta taistelemaan heidän puolestaan. Katsokaa, mitä he ovat jo aiheuttaneet Venäjän armeijalle, Dara Massicot huomauttaa.

If the Kremlin concludes they can outlast Ukraine and Western support, they will tell themselves they overcame or defeated US and NATO intelligence, planning, weapons, tactics, will, and defense production. It would be an inaccurate but dangerous conclusion for them to arrive at.

— Dara Massicot (@MassDara) December 11, 2023