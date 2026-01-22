Kostautuuko Donald Trumpin uhittelu? Useat maat ottavat etäisyyttä USA:han

Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) mukaan presidentti Donald Trumpin uhittelu Grönlannista ja tulliuhkailut voivat kääntyä Yhdysvaltoja vastaan.

– Luottamus on kuitenkin kuin paperi. Jos sen kerran rypistää on sitä vaikea saada enää uudelleen sileäksi. Ja tämä näkyy nyt maailmalla monessa, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Heinonen nostaa esimerkiksi sen, että Kanada ja Kiina kertoivat viime viikolla merkittävästä kauppasopimuksesta ja tuontitullien laskemisesta.

– Riippuvuutta Yhdysvalloista siis halutaan vähentää.

Kanadan pääministerin Mark Carney sanoi taannoin The New York Timesille Kiinasta, että Kiinasta on tullut viime aikoina ”ennustettavampi” kumppani Kanadalle kuin Yhdysvalloista.

– Näyttääkin selvältä, että Trump ei saa Kanadasta haaveilemaansa 51. Yhdysvaltain osavaltiota, vaan vahvemman ja itsenäisemmän kilpakumppanin ainakin talouden pelikentälle, Heinonen toteaa.

Vastaavaa näkyy Heinosen mukaan muissakin maissa.

– Samaan aikaan Kiinan suuntaan katselevat jo monet muutkin. Intia on jo ryhtynyt toimiin ja moni muukin katselee sinnepäin, hän kirjoittaa.

– Tässä voi hyvin vielä käydä Trumpille ja hänen syystään koko Yhdysvalloille samalla tavalla kuin alakoulun puberteetti-ikään etunojassa tulleelle pojalle, joka pullistelemalla ja uhkailemalla jäi lopulta kovin yksin, Heinonen kuvailee.