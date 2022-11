Koskettava tilanne toistuu aina, kun alue vapautetaan – pysäyttävä video Hersonista

Ensimmäiset ukrainalaiset joukot saapuivat eilen vapautetun Hersonin pääaukiolle. Heidän saamansa vastaanotto näkyy alta löytyvällä koskettavalla videolla. Ukrainan lippuja heiluttavat asukkaat halaavat sotilaita ja heittelevät heitä ilmaan. Toisella videolla näytetään Ukrainan asevoimia hurraavia hersonilaisia.

Ukrainan sodan kommentaattorina tunnetuksi tullut King’s Collegen sotilasasiantuntija ja FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija Rob Lee huomauttaa, että vastaavaa nähdään aina, kun ukrainalaiset valtaavat kaupungin takaisin miehittäjältä.

– Tämä tulisi pitää mielessä, kun ihmiset sanovat Ukrainalle, että eteneminen pitäisi lopettaa tai neuvotella Venäjän miehittämistä alueista luopumisesta. Tämä merkitsisi ukrainalaisten hylkäämistä, Lee toteaa Twitterissä.

Samaan kiinnittää huomiota myös brittihistorioitsija ja kirjailija Chris Owen. Hän luonnehtii erääksi sodan suurimmista mysteereistä sitä, miten venäläiset eivät ole tehneet mitään voittaakseen miehitettyjen alueiden asukkaat puolelleen.

– He ovat nakertaneet omaa miehitystään jatkuvalla ryöstelyllä ja raakuuksilla, Owen sanoo.

Hersonin menetys on valtava strateginen ja symbolinen tappio Venäjälle. Moskova oli liittänyt alueen paperilla Venäjään ja kyseessä oli ainoa alueellinen pääkaupunki, jonka venäläisjoukot olivat onnistuneet miehittämään helmikuun hyökkäyksen jälkeen.

Chris Owen huomauttaa venäläisten raa’an toiminnan olevan vielä hullumpaa, kun ottaa huomioon, että miehitetyn alueen väestönhän pitäisi olla teoriassa Venäjän kansalaisia.

Historioitsija uskoo toiminnan taustalla olevan, ettei Venäjällä ole ollut alun alkujaankaan minkäänlaista miehityssuunnitelmaa.

– He aikoivat hyökätä, suorittaa nopean hallinnon vaihdon, ottaa koko Donbasin ja lähteä, välttäen suuren miehityksen vaikeudet ja kustannukset.

Every time Ukrainian troops retake a town that was under Russian occupation, we see these kind of scenes. Something to keep in mind when people tell Ukraine they need to stop their advances or negotiate away territory occupied by Russia. That would mean abandoning Ukrainians. https://t.co/K0PUMGnFJ2

4/ So they likely went in without an occupation plan (and certainly not enough troops). With no clear plan, they made little effort to get local people on their side. The Russian army's ingrained brutality, corruption and lack of discipline took over instead.

— ChrisO (@ChrisO_wiki) November 11, 2022