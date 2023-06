Koskettava tarina: Isä lähti poikansa mukana rintamalle

Ukrainan puolustusvoimat kertoo ukrainalaisesta isästä, joka päätti lähteä aikuisen poikansa kanssa rintamalle puolustamaan maataan.

Kun 21-vuotias Ostap Onistrat liittyi Ukrainan asevoimiin lähteäkseen puolustamaan maataan Venäjän hyökkäykseltä, hänen isänsä, pankkiirina työskentelevä Andrei Onistrat ei epäröinyt hetkeäkään: hän päätti, että hänen tulee olla rintamalla yhdessä poikansa kanssa.

– Hän halusi suojella sankarillista poikaansa sodan julmuuksilta, Ukrainan puolustusvoimat kuvailee.

Isän ja pojan yhteinen taival rintamalla tuli päätökseen kaksi päivää sitten, kun 21-vuotias Ostap kuoli hyökkääjän iskussa.

– Ukrainalainen isä on menettänyt poikansa. Ukraina on menettänyt poikansa. Menetys on korvaamaton.

Ukrainan puolustusvoimat korostaa, että Ostap ei kuollut turhaan, sillä Ukrainan voitto hyökkääjää vastaan tulee olemaan väistämätön.

– Sen me kaikki olemme velkaa Ostapille, puolustusvoimat tviittaa.

When 21 year old Ostap Onistrat joined the Ukrainian army to defend his country, his father Andriy, a well-known Ukrainian banker, had no second thoughts: he had to be there on the battlefield with his son. He wanted to protect him, to shield his heroic boy from the brutalities… pic.twitter.com/aHncGx94UJ

— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 5, 2023