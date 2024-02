Kosittiinko sinua tänään? Näin paljon saat antaa hamekangasta ilman lahjaveroa

Verohallinto on julkaissut sosiaalisessa mediassa humoristisen päivityksen, jossa kerrotaan toimintaohjeet sen varalta, jos sinua on kosittu karkauspäivänä eikä avioliittotarjous ole miellyttänyt.

Vanhan perinteen mukaan naiset ”saavat” kosia vain karkauspäivänä. Jos mies vastaa kosintaan kieltävästi, hänen pitää ostaa naiselle hamekangasta. Perinne juontuu ajoilta, jolloin kosinta oli vain miesten etuoikeus.

Verohallinnon mukaan kosijalle voi antaa lahjaksi jopa 252 metriä keskihintaista hamekangasta ilman lahjaveroa.

– Se on muutama kymmenen metriä vähemmän kuin edellisenä karkausvuonna. Lahjaveron raja on pysynyt samana, eli veroa maksetaan edelleen vasta, kun lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän, verohallinto kirjoittaa Facebookissa.

Hintojen nousun vuoksi hamekangasta saa kuitenkin hieman vähemmän kuin neljä vuotta sitten.

– Jos annat lahjaksi yli 252 metriä hamekangasta tai jotakin muuta 5 000 euron arvoista tai arvokkaampaa, anna lahjaveroilmoitus Omaverossa, verohallinto ohjeistaa.

Samalla on syytä muistaa, että kyse on humoristisesta perinteestä ja naiset voivat kosia muinakin päivinä kuin vain karkauspäivänä. Lisäksi kosinnasta kieltäytyminen ei aiheuta kenellekään juridista velvollisuutta ostaa kosijalle hamekangasta.