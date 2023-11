Koruton arvio Venäjän tykistöstä: ”Täysin loppuunkulutettu”

Venäjän tykistö on mitä ilmeisimmin hyvin heikossa tilassa. Vaikka Ukrainan täysimittaisen sodan alkaessa helmikuussa 2022 venäläisten tykistö oli maailman kärkeä niin kooltaan kuin tuhovoimaltaankin, on tilanne nyt täysin toinen. Asiantuntijan mukaan Venäjän tykistö on ”täysin loppuunkulutettu. Asiasta kertoo Newsweek.

Venäjän sotilaiden ja sotilaskaluston rapautuminen on jatkunut Ukrainan sodan edetessä tasaisesti. Venäjän Mustanmeren laivasto on kärsinyt laajoja tappioita, samoin kuin hyökkääjän panssarivaunukalusto. Erityisesti tykistön heikentyminen on kuitenkin Ukrainalle tärkeää-

Venäläinen tykistö osoittautui lukumäärältään ja varustetasoltaan aluksi ylivoimaiseksi ukrainalaisiin nähden sodan alkuvaiheessa. Nato-maiden tuen myötä tilanne on kuitenkin tasoittunut ja jopa kääntynyt Ukrainan hyväksi.

– Viimeisten noin viiden kuukauden aikana Venäjä on hyvin aktiivisesti käyttänyt vanhanaikaista tykistöä. Ei myöhäisen Neuvostoliiton aikakauden, vaan 1950-luvun puolivälin ja 1960-luvun puolivälin – kuten D30- ja D20-tyyppisiä hinattavia tykkejä, joiden maksimikantama on noin 9–11 mailia, Ivan Stupak, entinen Ukrainan turvallisuuspalvelun virkamies ja nykyinen neuvonantaja Ukrainan parlamentin kansallisen turvallisuuden, puolustuksen ja tiedustelun komitealle, kommentoi Newsweekille.

Syyskuusta marraskuuhun 2023 Ukraina väitti tuhonneensa 2 272 tykistöasetta ja lisäksi 167 raskasta raketinheitinjärjestelmää (MLRS). Vastaavana aikana vuonna 2022 luku oli 789 tykistöasetta ja 108 MLRS:ää. Lukuja ei ole voitu vahvistaa puolueettomista lähteistä.

– Se on todellakin suuri ongelma venäläisille. Se ei ole vain klisee, se ei ole ukrainalaista propagandaa, Stupak vakuuttaa.

Vaikka Venäjän presidentti Vladimir Putin siirtääkin maataan kohti sotataloutta, ei tykistökaluston varaosien tuotannon kasvattaminen ole yksinkertaista. Venäjän käyttämä teknologia nimittäin perustuu Stupakin mukaan osittain länsimaiseen alkuperään, joihin venäläisten on tätä nykyä erittäin hankala päästä käsiksi.

– Venäjän tykistö on täysin loppuunkulutettu, Ivan Stupak toteaa.

Asiantuntijan mukaan molemmat osapuolet tarvitsevat selvästi enemmän ammuksia jatkaakseen taistelua. Euroopan maat lupasivat Ukrainalle noin miljoonaa ammusta, mutta vain 300 000 on tähän mennessä Stupakin mukaan saapunut.

– Venäjällä on miljoona ammusta Pohjois-Koreasta, Iranista, ja he yrittävät ostaa takaisin niistä maista, joille he aiemmin toimittivat ammuksia.