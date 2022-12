Korruptio käyköön kalliiksi

Korruptioon syyllistyneet eivät jää rankaisematta, sanoi Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola (EPP) viime viikolla parlamentin täysistunnossa. Korruptiotapaukset ovat iskuja paitsi parlamenttia, niin koko eurooppalaista demokratiaa kohtaan, hän muistutti.

Puhemiehen kanssa on helppo olla yhtä mieltä. Korruptio syö luottamusta politiikkaan, kun on paljastunut, että osa poliitikoista on valmis myymään mielipiteensä ja vaikutusvaltansa sopivasta hinnasta.

Parlamentin varapuhemies, kreikkalaissosialisti Eva Kaili on tiistain tietojen mukaan tunnustanut osittain, että hän ohjeisti isäänsä kätkemään runsaasti käteistä taloonsa. Edelleen tietojen mukaan entinen sosialistimeppi, italialainen Pier Antonio Panzeri olisi osoittanut belgialaisen sosialistimeppi Marc Tarabellan yhdeksi qatarilaislahjojen vastaanottajaksi. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan 600 000 euroa oli löydetty yhden mepin asunnosta, 150 000 hotellihuoneesta ja lisäksi satoja tuhansia euroja toisaalta.

Qatarin intressissä on ollut saada parlamentilta myönteisiä arvioita muun muassa maan vierastyöläisten asemasta. Kaili pitikin täysistuntopuheenvuoron, jossa kehui tilannetta lähes esimerkilliseksi. Huomattavaa on, että sanamuodot olivat liki samoja, joita FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino käytti puhuessaan Qatarin kisoissa. Olisiko yhteinen puheenkirjoittaja ollut asialla.

Qatarin ohella Panzerin sanotaan kanavoineen korruptiovaroja myös Marokolta. Panzerin johtama kansalaisjärjestö Fight Impunity eli ”Taistelu rankaisemattomuutta vastaan” (!!!) on maksanut myös 50 000 euroa kansainvälisen ammattiyhdistysten liiton ITUCin pääsihteeri Luca Visentinille. ITUC näyttää omien nettisivujensa mukaan olevan huolestunut eritoten vierastyöläisten asemasta.

Sen ohella, että tapahtumat tutkitaan perusteellisesti ja syylliset saavat rangaistuksensa, on parlamentin oltava vastaisuudessa vähemmän houkutteleva foorumi vastaaville mielipiteenostoyrityksille. Tässä esimerkiksi ihmisoikeuksien alivaliokunta DROIn toimintaa on tarkasteltava kriittisesti. Panzerihan esimerkiksi toimi juuri DROIn varapuheenjohtajana.

EPP-ryhmä on vaatinut, että täysistunnoissa hyväksyttäviä kiireellisiä ihmisoikeuspäätöslauselmia tarkastellaan kriittisemmin. Näistä hyvää tarkoittavista päätöslauselmista, joiden pitäisi kohdistua yksittäisiin tapauksiin, on tullut viime vuosina joulukuusimaisia laajoja mietintöjä, melkeinpä maaraportteja. Tämä taas vetää puoleensa kolmansien valtioiden kiinnostusta ja joskus myös vääriä vaikutusyrityksiä kuin hunajapurkki kärpäsiä.

Parlamentin lausumilla, yksittäisillä päätöslauselmiin kirjatuilla lauseilla ja jopa meppien puheenvuoroilla tai vierailuilla on propaganda-arvoa autoritaarisissa maissa, jotka yrittävät pestä mainettaan puhtaaksi. Voisi olla viisautta hieman säästeliäämmin lausua parlamentaarisia mielipiteitä.

Olennaista olisi avoimuuden lisääminen. Valtiolliset vaikuttajat, erityisesti EU:n ulkopuolisten kolmansien maiden edustajat, tulisi kirjata lobbarirekisteriin. Samalla tavoin myös parlamenttiin vaikuttavien kansalaisjärjestöjen tulisi nykyistä avoimemmin kertoa taustansa ja muun muassa rahoittajansa. Nyt korruptiorahoja kanavoitiin Panzerin johtaman kulissikansalaisjärjestön kautta. Juuri mikään ei ole helpompaa kuin perustaa kansalaisjärjestö ja antaa sille reilun ja rehdin kuuloinen nimi.

Suvi-Anne Siimes kirjoitti viisaasti tuoreessa Kanavassa (8/2022) siitä, kuinka eurooppalaisen päätöksenteon ja valmistelun vaikuttimien avaaminen rakentaisi poliittista julkisuutta ja sen myötä lisäisi kansalaisten kiinnostusta. Hän puhui myös tutkivan journalismin merkityksestä. Avoimuus, julkisuus ja journalismi ovat aivan keskeisiä myös korruption kitkemisessä. Kannattaisikin hieman tarkemmin katsoa mitä mepit sanovat ja miten he äänestävät.

Kukaan ei voi estää sitä, että aina joskus päättäjällä ahneus korvaa omantunnon. Aina jossain on myös joku, joka on valmis maksamaan oman asiansa ajamisesta. Mitä korkeammaksi tämä hinta tehdään molemmille osapuolille, sitä vähemmiksi jäävät korruptioyritykset.