Koronatilanne näkyy jo sairaaloissa, leikkauksia jouduttu perumaan

Talvikauden koronavirusepidemian kiihtyminen näkyy Verkkouutisten kyselyn perusteella sairaalahoidon tarpeessa eri puolilla maata.

Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo sanoo infektiokauden käynnistyneen selvästi. Alueen sairaaloissa on hoidossa päivittäin yli sata koronapositiivista potilasta. Torstaina potilaita oli 118 kappaletta.

– Jos tilannetta arvioidaan edeltävien epidemiakausien valossa, tilanne tullee jatkumaan aktiivisena vielä jonkin aikaa. Sairaalakuormitus on siis suurta, ja lisä- ja ylipaikkoja on jouduttu ottamaan käyttöön, sekä osin peruuttamaan muun muassa elektiivisiä leikkaustoimenpiteitä. Sen sijaan tehohoidon tarpeessa koronapotilaita on vain yksittäisiä, Sirpa Rainesalo sanoo Verkkouutisille.

Hänen mukaansa sairaalakuormituksen hillitsemiseksi olisi tärkeää, että iäkkäät ja riskiryhmäläiset ottaisivat nyt koronarokotteen. Pirkanmaan hyvinvointialueella on tehostettu rokotteiden saatavuutta. Uusista walk-in-tapahtumista tiedotetaan pian. Termillä tarkoitetaan mahdollisuutta ottaa rokote ilman ajanvarausta.

Selvä nousu sairaaloiden kuormituksessa alkoi lokakuun lopussa

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ylilääkäri Mari Kanerva huomauttaa, ettei hengitystieinfektioiden tarkkoja aiheuttajia enää tutkita systemaattisesti. Alueella ei ole siis tietoja sairastuneiden tapausmääristä. Torstaina aamulla erikoissairaanhoidossa oli 36 potilasta, joista 22:lla korona oli varsinainen syy hoitoon. Teho-osastolla oli kolme potilasta, joista yhdellä korona oli syy hoitoon.

Tämän lisäksi entisten terveyskeskussairaaloiden vuodeosastoilla koronapotilaita on kymmeniä. Tarkempi tilannekuva saadaan ensi viikon aikana.

– Sen voi todeta jätevesiseurannasta ja sairaalapotilaista päätellen, että koronaa on paljon liikkeellä, ja se kuormittaa myös osastoja. Selvä nousu osastokuormituksessa alkoi lokakuun lopussa. Mitään toimintojen alasajoja ei ole sen vuoksi kuitenkaan vielä tarvinnut tehdä, toki tilannetta seurataan, Mari Kanerva toteaa.

Yleisin virusmuunnos kiertää aiempaa suojaa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin ylilääkäri Asko Järvisen mukaan tartuntatilanteen ennakoiminen on vaikeaa. Odotettavissa kuitenkin on, että infektioiden määrä pysyy korkealla tasolla vielä seuraavien viikkojen ajan. Tällä hetkellä yleisin EG.5- eli Eris-virusmuunnos pystyy kiertämään aiemman sairauden ja rokotusten luomaa suojaa kohtuullisen hyvin.

– Toisaalta Englannissa ja Yhdysvalloissa ovat potilasmäärät olleet laskussa jo noin kolmen viikon ajan, mutta siellä kiertävät useammat eri virustyypit, Asko Järvinen toteaa.

HUS-sairaaloissa oli koronaviruspotilaita torstaina 134 kappaletta ja perjantaina 112 kappaletta. Tehohoidossa on neljä potilasta.

– HUSin potilaista alle 20 prosenttia on sairaalahoidossa ilman, että heillä olisi muuta sairaalahoidon syytä. Näillä 20 prosentilla potilaista vain puolella on annettu lisähappea, ja vai hyvin harvalla on ollut vaikea hengityksen häiriö. Tavallisin tähän ryhmään kuuluva potilas on iäkäs ihminen, joka kuumeen johdosta ei pärjää enää kotona, ylilääkäri sanoo.

Luvuissa ei ole mukana hyvinvointialueiden osastoilla hoidettavia koronapotilaita, joiden määrä on myös kasvanut voimakkaasti. Sairaalapaikkojen ruuhkautuminen luultavasti kasvaa lähiviikkojen aikana.

– Iäkkäät potilaat kuntoutuvat yleensä hitaasti, joten odottavissa on jatkohoitopaikkojen pula, ellei niitä kyetä lisäämään, Asko Järvinen toteaa.