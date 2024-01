Koronarokotteiden hävikki pian viisi miljoonaa annosta – Husin Lasse Lehtonen moittii THL:n suositusta

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvostelee THL:n linjausta koronarokotteen tehosteannoksista. Tällä hetkellä sitä suositellaan vain 65 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille riskiryhmiin kuuluville ja 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille. Muille tehosteannosta ei anneta.

– Euroopan tartuntatautivirasto on suosittanut lähtökohtaisesti, että tehosterokotus annettaisiin kaikille 5 vuotta täyttäneille riippumatta siitä, montako rokotusta on aikaisemmin saanut tai onko sairastanut koronan. Se on eurooppalainen arvio. Mielestäni sitä on aika vaikea suomalaisella datalla lähteä kiistämään. Suomessa THL on kuitenkin tehnyt oman suosituksensa, joka poikkeaa eurooppalaisesta, Lehtonen sanoo Verkkouutisille.

Samaan aikaan kun THL panttaa koronarokotuksia, lähes kaksi miljoonaa koronarokoteannosta on Uutissuomalaisen mukaan menossa Suomessa vanhaksi tammikuun lopussa. Koronarokotteiden hävikki on kasvamassa jo viiteen miljoonaan annokseen, kun aiemmin hävitetyt rokotteet lasketaan mukaan.

Suuren hävikin yhtenä syynä on Lehtosen mukaan se, että Suomi on mukana EU:n yhteisessä koronarokotehankinnassa, mutta THL ei siitä huolimatta noudata EU:n yleistä koronarokotuspolitiikkaa.

– Euroopan tartuntatautivirastolla ja Euroopan lääkevirastolla on rokotuksista omat suositukset, jotka perustuvat niiden arvioihin rokotusten vaikuttavuudesta, tehosta ja turvallisuudesta. Näyttää nyt vähän siltä, että Suomessa THL tekee eri arvioita kuin toimivaltaiset eurooppalaiset viranomaiset, Lehtonen toteaa.

– Onko siinä mitään järkeä, että olemme mukana eurooppalaisissa rokotehankinnoissa, mutta emme kuitenkaan noudata samoja käyttölinjauksia? Ostamme koronarokotteita eurooppalaisten mitoitusten mukaisesti, mutta emme kuitenkaan noudata niiden käytössä eurooppalaisten viranomaisten suosituksia. Se johtaa siihen, että Suomessa menee kuranttia tavaraa ongelmajätelaitokselle.

Lehtosen mukaan koronarokotteiden osalta pitäisi noudattaa samaa suositusta kuin influenssarokotteen kanssa. Jälkimmäisen voi tahtoessaan hakea esimerkiksi yksityisestä työterveyshuollosta.

– En näe kauheasti eroa koronarokotuksen ja influenssarokotuksen välillä. Jos ihmiset haluavat suojan hakea, niin miksi sitä ei voisi heille antaa, hän toteaa.