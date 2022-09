Yllättävät luvut: Koronan vuoksi sairaalaan joutuneiden määrä kasvanut reilusti

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on kasvanut huomattavasti, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uusista tilastoista.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 549 potilasta, kun viikko sitten luku oli 412. Tehohoidossa on nyt 10 potilasta.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on menehtynyt viimeisen seitsemän päivän aikana 90 ihmistä. Tätä edeltävänä viikkona luku oli 78 ja sitä ennen 113 kuollutta.

THL:n mukaan 8.9.-15.9.2022 on todettu 5 957 tartuntaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd.) mukaan sairaalapotilaiden määrän merkittävä kasvu ja noin sata kuolemaa viikossa osoittavat, että tauti jyllää yhä Suomessa.

– Se, että ei ole voimassa kokoontumisrajoituksia, ei tarkoita että korona olisi ohi, hän sanoo tviitissään.

Maailman terveysjärjestö WHO ja Euroopan unioni ovat ministerin mukaan kehottaneet varautumaan siihen, että koronatilanne yhä heikkenee talvella.

– Tämä on myös STM:n linja, Lindén tviittaa.

— Aki Linden (@LindenAki) September 14, 2022