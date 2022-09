Koronaluvut hyppäsivät taas ylöspäin – sairaalassa 600

Koronavirustartuntojen määrä on lähtenyt Suomessa uuteen kasvuun, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemasta datasta.

Viimeisen viikon aikana Suomessa on todettu 9 571 koronavirustartuntaa. Sitä edeltäneen viikon aikana uusia tartuntoja todettiin 5 957.

Sairaalahoidossa koronaviruksen takia on tällä hetkellä 593 potilasta, joista 10 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut viimeisen viikon aikana, sillä viikko sitten sairaalassa oli 549 potilasta.