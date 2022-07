Koronalinja muuttui: Virusta kiertää nyt suuri määrä väestössä

Epidemialinjan höllentämisen varoitetaan johtaneen Britanniassa tilanteeseen, jossa koronaviruksen määrä on jäänyt pysyvästi korkealle tasolle väestössä.

Väistyvä pääministeri Boris Johnson julisti vuosi sitten ”vapauden päivän” koittaneeksi, vaikka infektioiden määrä oli kevään ja alkukesän aikana kääntynyt nousuun.

Omikronaallon voimistuminen viime vuodenvaihteen tienoilla pakotti maan hallituksen ottamaan käyttöön niin sanotun B-suunnitelman, jonka myötä ihmisiä kannustettiin etätyöhön, koronapassin soveltamiseen ja maskinkäyttöön.

Guardian-lehden mukaan kasvomaskien käyttöaste laski heinäkuun alussa 35 prosenttiin eli alimmalle tasolleen kesäkuun 2020 jälkeen.

Englannin alueella suunnitelma ”koronan kanssa elämisestä” tarkoitti, että ilmaisista testeistä ja omaehtoisista karanteenisuosituksista luovuttiin. Pandemian sanottiin olevan käytännössä ohi rokotusten ja lievemmän taudinkuvan myötä.

Sussexin yliopiston professori John Drury arvioi alkuvuodesta 2022 tehtyjen päätösten heikentäneen merkittävästi varotoimenpiteiden käyttöä.

– Kansan käsitykset koronaan liittyvistä riskeistä ovat muuttuneet huomattavasti puolen vuoden aikana, professori toteaa.

Kyselytutkimusten mukaan joka kymmenettä koronavirukseen sairastunutta on painostettu töihin tai kouluun infektiosta huolimatta. Muutoksen seuraus on, että sairaustapausten määrä on jäänyt hyvin korkealle tasolle myös epidemia-aaltojen välisenä aikana.

– Jatkuva kuorma on osoittautunut hyvin kuormittavaksi kansanterveydelle, koulutukselle ja taloudelle, St. Andrewsin yliopiston professori Stephen Reicher sanoo.