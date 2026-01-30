Korkean tempon vyörytys – ilmahyökkäyksissä tapahtui suuri muutos

Venäjä on kiihdyttänyt viimeisen vuoden aikana ilmahyökkäyksiä Ukrainaa vastaan. Ohjus- ja drooni-iskut ovat aiheuttaneet yhä suurempia tuhoja energiainfrastruktuurille, mikä on johtanut laajoihin sähkökatkoihin erityisesti pääkaupunki Kiovassa.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Moskova käytti viime viikolla yli 1 700 droonia sekä 70 risteily- ja ballistista ohjusta. Tämän lisäksi eri kohteisiin laukaistiin venäläiskoneista 1 400 liitopommia.

Kuluvalla viikolla droonit moukaroivat Harkovan alueella kulkenutta junaa, jossa oli lähes 300 matkustajaa. Hyökkäystä kuvailtiin terroriteoksi siviileitä kohtaan.

Analyytikko Konrad Muzykan mukaan Kreml on muuttanut vuoden 2025 puolivälin jälkeen perustavanlaatuisesti pitkän kantaman iskukampanjaansa Ukrainaa vastaan. Laajojen ohjuslaukaisujen sijasta Ukrainaa vastaan pyritään pitämään yllä jatkuvaa painetta massiivisilla räjähdelennokkien parvilla.

Niitä tuetaan pienemmällä määrällä risteilyohjuksia painopisteen siirtyessä kohti vaikeasti torjuttavia ballistisia ohjuksia. Niitä pystytään tuhoamaan käytännössä vain amerikkalaisvalmisteisilla Patriot-ohjuspattereilla.

– Loppukesän 2025 jälkeen Venäjä on siirtynyt systemaattiseen, korkean tempon strategiaan hyökkäyksissään Ukrainan sähkö- ja kaasusektoreita vastaan. Suuria, ennätyskokoisia iskuja tehtiin elokuussa, syyskuussa, lokakuussa ja marraskuussa, Muzyka kirjoittaa tilannekatsauksessaan.

Iskut on keskitetty maantieteellisesti rajatulle alueelle. Suurin osa Geran-drooneista ja ohjuksista suunnataan raja-alueille ja suuriin kaupunkeihin, kuten Sumyyn, Harkovaan, Pultavaan ja Hersoniin.

– Nämä alueet ovat helposti venäläisten laukaisuasemien kantaman sisällä ja toimivat kriittisinä solmukohtina sähkö-, kaasu- ja logistiselle verkostolle. Edullisten ja massatuotettavien Geranien turvin Venäjä pystyy hyökkäämään kymmenien pienten, mutta operatiivisesti tärkeiden kohteiden kimppuun, Muzyka toteaa.

Haavoittuvat sähköasemat ja maakaasuasemat ovat lähellä rajaa, mutta niitä vaurioittamalla Venäjä pystyy romauttamaan laajempia sähkönjakeluverkkoja. Ukraina joutuu näin ollen ohjaamaan rajallisia korjausryhmiä ja ilmatorjunta-aseita pois kauempana sijaitsevista strategisista kohteista.