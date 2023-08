Korkea-arvoinen venäläissotilas ammutaan videolla kalliilla aseella kolmen kilometrin päästä

Ukrainalaiset sotilaat havaitsivat maastossa korkea-arvoisen venäläisen sotilaan kolmen kilometrin päässä heistä.

Kun ukrainalaiset ottivat huomioon sotilaan korkean arvon, he päättivät ampua häntä kohti 15 000 Yhdysvaltain dollaria maksavalla panssarintorjunta-aseella Stugna-P:lla.

Tapahtumat tallentuivat videolle, joka on katsottavissa alla.

Ukrainian soldiers spot a Russian high-value soldier trying to cross a field around 3 km from them.

Considering his high-value status, they decide it’s worth to fire a USD 15 000 anti-tank weapon “Stugna-P” at him. pic.twitter.com/pfnwsBH9yO

