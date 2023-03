Koordinoivatko ay-liitto ja SDP kampanjoitaan työajasta?

Ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhdejohtaja Maria Mäkynen kiistää, että Pro ja SDP olisivat koordinoineet viestintää ja kampanjoineet yhdessä nelipäiväisen työviikon kokeilua.

– Tässä ei ole mitään yhteyttä. Emme ole tehneet yhteistä kampanjaa aiheesta, hän kertoo Verkkouutisille ja sanoo, että Pro on pitänyt aihetta esillä jo aiemmin.

Maria Mäkynen on naimisissa SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkysen kanssa. Sosiaalisessa mediassa on kiinnitetty huomiota siihen, että he ovat kampanjoineet työviikkokokeilun puolesta samaan aikaan. Maria Mäkystä on myös nostettu aiheen tiimoilta näkyvästi Pron somekanavissa.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen julkaisi 21.2.2023 tiedotteen, jossa hän ehdotti ensi vaalikaudella järjestettävää laajaa kokeilua nelipäiväisestä työviikosta. Ammattiliitto Pro julkaisi kaksi päivää myöhemmin Maria Mäkysen kirjoituksen, jossa hän muun muassa kertoi nelipäiväisen työviikon palvelevan niin työntekijöiden hyvinvointia kuin yritysten menestystä.

Maria Mäkysen kirjoitukselle ammattiliitto oli ostanut maksullista näkyvyyttä ainakin Instagramissa.

Verkkouutiset kysyi puhelimitse Maria Mäkyseltä, onko ammattiliitto Pron ja SDP:n avauksilla jokin yhteys.

Ammattiliitto Pro on kampanjoinut somessa nelipäiväisen työviikkokokeilun puolesta. Onko tämä liiton virallinen tavoite?

– Ei ole liiton virallinen tavoite. Olemme nostaneet sitä esille siitä syystä, että siihen on saatu ympäri Eurooppaa ja maailmaa positiivisia tuloksia aikaan. Meidän kansainvälisten asioiden yksikkö on sitä selvitystä meille tehnyt. Olemme tehneet – jo ennen kuin siitä alkoi julkinen keskustelu – keskustelunavauksen siitä, että investoimalla ihmisten hyvinvointiin ja työelämän joustoihin saadaan positiivisia tuloksia aikaan työelämässä myös työnantajien näkökulmasta. Tämä on se kulma, josta olemme halunneet tätä keskustelua käydä, Maria Mäkynen vastaa.

Myös aviomiehesi, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen on esittänyt hiljattain kokeilua nelipäiväisestä työviikosta. Onko tällä avauksella jokin yhteys Pron kampanjaan?

– Meidän avauksemme tästä aiheesta on tullut aikaisemmin. Matias Mäkynen, joka sattuu olemaan puolisoni, on osallistunut keskusteluun, jota julkisuudessa on käyty. Nämä ovat hieman eri ajankohtaan ajoittuneet. Meillä on tämä avaus tullut ihan irrallaan ja oma-aloitteisesti tästä. Itse asiassa Kauppalehti teki tästä artikkelin, josta intouduin tuomaan vähän enemmänkin faktaa sen aiheen ympärille. Siitä meni jokunen viikko ennen kuin media uutisoi tämän Britannian tuloksen. Siitä lähti julkinen keskustelu, johon käsittääkseni puolisoni osallistui. Näillä ei ole varsinaisesti mitään yhteyttä.

Pro kuitenkin mainostaa tätä muun muassa Instagramissa sinun kasvoillasi ja nimelläsi. Tästä voi tulla mielleyhtymä SDP:n Matias Mäkysen avaukseen. Onko tämä ristiriidassa Pron puoluepoliittisen sitoutumattomuuden kanssa?

– Me olemme puoluepoliittisesti sitoutumaton liitto. Osallistumme työelämäkeskusteluun. Kaikki, jotka haluavat käydä meidän kanssamme keskustelua näistä teemoista, ovat yhtä tärkeitä yhteistyökumppaneita. Se, että olen rakastunut puolisooni, ei estä eikä sen enempää kannustakaan minua ottamasta kantaa työhöni liittyviin kysymyksiin. Eli toivon, että minuun suhtaudutaan ammatillisesti.

Onko siis täysin sattumaa, että Pro kampanjoi nelipäiväisen työviikkokokeilun edistämistä samaan aikaan SDP:n kanssa?

– Kuten sanoin, me teimme oman avauksemme aikaisemmin, ja olemme julkisesti tästä aiheesta keskustelleet. Valitettavasti silloin julkinen keskustelu ei lähtenyt keskustelunavaukseemme mukaan. Kun Helsingin Sanomat uutisoi Britannian tutkimustuloksesta, en itse ollut tietoinen siitä, että puolisoni tekee tämän avauksen. Toki me tarjoamme kaikille, kuten olemme tähänkin asti tarjonneet, meidän julkisten kannanottojen kautta tietoa. Kuka tahansa voi ne lukea sieltä.