Lähipiirin huoli Joe Bidenista kasvanut vuoden aikana

Lähipiirin huolet Yhdysvaltain presidentistä Joe Bidenista ovat kasvaneet viimeisen vuoden aikana, kertoo konkaritoimittaja Carl Bernstein uutiskanava CNN:n haastattelussa lähteisiinsä viitaten.

Bernsteinin mukaan viime viikon torstain vaaliväittelyssä nähdyt Bidenin takeltelut ja ajatuskatkot ovat toistuneet useamman kerran ja demokraattien sisäpiiri on siitä hyvin huolissaan.

– Useampi demokraatti, jonka kanssa olen puhunut, on sanonut, että meillä on ongelma, jonka näimme viime torstaina. Presidentti on aiemmin menettänyt ajatuskulkunsa useammassa tapahtumassa, Bernstein sanoo haastattelussa.

Toista kautta Valkoisessa talossa hakeva presidentti Biden epäonnistui Atlantassa pidetyssä 90-minuuttisessa vaaliväittelyssä republikaanien todennäköistä ehdokasta Donald Trumpia vastaan. Biden esiintyi epävarmasti, taisteli käheää ääntä vastaan, takelteli puheissaan ja vaikutti välillä menettäneen ajatuskulkunsa.

Bernstein ottaa haastattelussa esiin kesäkuussa 2023 tapahtuneen varainkeruutilaisuuden, jossa Biden jäätyi kesken kaiken.

– Biden on välillä hyvä, mutta hänellä on myös käsittämättömiä hetkiä, joista olemme huolissamme.

Bernstein kertoo lähteisiinsä nojaten, että Biden on ollut terävä esimerkiksi ulkopolitiikkaan ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä kokouksissa.

– Hänellä on omat raporttikirjansa Ukrainaan sekä Israelin ja Gazan konfliktiin liittyen, joissa on hyvin yksityiskohtiin meneviä sotilaallisia tietoja. Hän on todella hyvin perillä yksityiskohdista.

– Bidenilla on siis kaksi eri puolta. Tämä on selittämätön ongelma, joka ei tuosta vain ole katoamassa, Bernstein kiteyttää.