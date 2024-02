Kolonna lähestyi asemia – tuhottiin puolessa tunnissa

Taistelut ovat jatkuneet viime päivinä kiivaina eri puolilla Ukrainan pitkää rintamalinjaa.

Venäläisjoukot ovat laajentaneet keväthyökkäystään ja päässeet etenemään paikallisesti muun muassa Bahmutin ja Avdijivkan lähellä.

Monet rynnäköt ovat pysähtyneet Ukrainan vastarintaan kovin tappioin. Ukrainan 72. mekanisoitu prikaati ilmoittaa torjuneensa suuren venäläisjoukkojen hyökkäyksen Donetskin alueella sijaitsevan Novomykhailivkan kylän lähellä.

Panssarijoukkojen kolonna lähestyi tiistaina ukrainalaisten asemia kello 12.50. Puolen tunnin kuluttua hyökkäys oli pysäytetty räjähdelennokkien ja panssarintorjuntatulen avulla.

Venäjän asevoimien kerrotaan menettäneen ainakin kolme T-72-panssarivaunua, seitsemän MT-LB-miehistönkuljetusvaunua ja yhden BMP-panssariajoneuvon.

Ukrainan 72. prikaati tuli tunnetuksi jo sodan alkuvaiheessa, sillä se oli harvoja pääkaupunki Kiovaa puolustaneita yksiköitä. Yksikkö sai vastaansa helmikuussa 2022 kolmen eri venäläisarmeijan yksiköitä, jotka tunkeutuivat maahan Valko-Venäjältä ja Venäjän eteläosista.

Länsimaiset Javelin- ja NLAW-panssarintorjuntaohjukset osoittautuivat ratkaisevan tärkeiksi alkusodan puolustustaistelussa.

And video of that failed Russian assault after successive FPV strikes on Russian tanks, BMPs, and MT-LB by Ukraine’s Shadow unit and 72nd Mechanized Brigade. H/t @moklasen https://t.co/TF4DpDvVQT https://t.co/TYijvUxwvJ pic.twitter.com/aGK2PP502V

— Rob Lee (@RALee85) January 31, 2024