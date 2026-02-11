Joka kolmas nuori pitää ajokortin hankkimista liian helppona

Kolmasosa nuorista ajattelee, että henkilöauton ajokortin saa liian helposti, kertoo Liikenneturva.

Ajokorttilaki uudistuu ja on menossa eduskunnan esittelyyn ensi viikolla. Esityksen kolme tärkeintä muutosta liikenneturvallisuudelle ovat lisäopetus henkilöauton ajokorttiin, tiukennuksia alaikäisten poikkeusluvan saamiseen sekä yöajokielto poikkeusluvan saaneille. Liikenneturva kysyi nuorilta, mitä mieltä he ovat ajokorttilaista.

Ikäpoikkeusluvan saa tällä hetkellä yhdeksän kymmenestä hakijasta (90 prosenttia). Luvan saaneita 17-vuotiaita kuljettajia on noin 20 000, ja se on kolmannes (31 prosenttia) koko ikäluokasta. Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen pohtii, voidaanko enää puhua poikkeusluvasta.

– Poikkeuslupajärjestelmää muutettiin vuonna 2018 merkittävästi. Poikkeus näyttää jääneen vain järjestelmän nimeen. Vuosina 2020–2024 alaikäisten henkilöautoa ajaneiden kuljettajien onnettomuuksissa kuoli yksitoista kuljettajaa, yhdeksän matkustajaa sekä viisi muuta osapuolta. Lakiuudistuksessa alaikäisiä suojellaan tiukentamalla ikäpoikkeusluvan saamisen ehtoja. Tämä on yksi tarpeellinen keino pysäyttää 17-vuotiaiden liikennekuolemien merkittävä kasvu, Anteroinen toteaa tiedotteessa.

Lisäopetuksella valmiuksia ajaa turvallisesti

Suomi on pohjoismaiden peränpitäjä nuorten liikenneturvallisuudessa suhteessa väkilukuun (yli 5 menehtynyttä nuorta 100 000 asukasta kohden). Vuonna 2024 menetimme 36 nuorta liikenteessä. Liikenneturvan teettämään kyselyn mukaan kolmasosa (33 prosenttia) nuorista on sitä mieltä, että henkilöauton ajokortin saa suoritettua liian vähäisellä osaamisella.

Lakimuutos lisäisi Liikenneturvan mukaan riskien tunnistamiseen liittyvää opetusta.

– Nykyisellään opetusta on niukasti. Lakiesityksessä sitä lisätään kolmen teoriatunnin ja yhden ajotunnin verran. Vaikka lisäysten määrä on pieni, niin suunta on oikea, Anteroinen kommentoi.

Yöajokiellolle kannatusta myös nuorilta

Lähes puolet kyselyyn vastanneista nuorista (45 prosenttia) kannattaa 17-vuotiaiden kuljettajien yöajokieltoa. Poikkeusluvat on haettu koulua, työtä ja harrastuksia varten. Yöajot klo 0–5 ovat motiiveiltaan jotain aivan muuta.

– Osa voi olla kiellosta eri mieltä, mutta päätökset on tehtävä turvallisuus edellä. Suurin osa nuorista on fiksuja ja käyttäytyy liikenteessä turvallisesti. Nuorten kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista kaksi viidestä tapahtuu yöaikaan. Tämä on helppo keino pyrkiä estämään lähes puolet kuolonkolareista, Anteroinen sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriön lakiesitys ajokorttilain uudistuksesta on määrä esitellä eduskunnassa viikolla 8. Mikäli se menee läpi, muutokset astuvat voimaan kesään mennessä.- Lakiesityksessä on vain hyviä asioita liikenneturvallisuudelle. Nyt on tärkeää viedä se loppuun asti, Anteroinen painottaa.

Liikenneturva selvitti 15–24-vuotiaiden suomalaisten ajatuksia liikenteestä kyselytutkimuksella syyskuussa 2025. Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 811 nuorta, joista henkilöauton ajokortti on 463 17–24-vuotiaalla.