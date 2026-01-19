Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Poliisi vartiossa Iranin suurlähetystön edustalla Kulosaaressa Helsingissä 13. tammikuuta 2026. Suurlähetystössä tehtiin ilkivaltaa mm. lipputanko kaadettiin. , LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Kokoomusnuorilta vaatimus: Iranin suurlähettiläs karkotettava Suomesta

  • Julkaistu 19.01.2026 | 17:38
  • Päivitetty 19.01.2026 | 17:38
  • Politiikka
Nuorisojärjestöt peräävät toimia Iranin hallinnon tuomitsemiseksi.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomen on karkotettava Iranin suurlähettiläs, esittävät Kokoomusnuoret ja KD-nuoret maanantaina julkaisemassaan kannanotossa.

– Suomen on toimittava Iranin islamilaisen hallinnon tuomitsemiseksi. Iranin hallinto on terrorisoinut niin omaa kansaansa kuin koko maailmaa. Ihmisoikeusrikkomukset ja terrorismin tukeminen on tuomittava niin sanoin kuin teoin, kannanotossa todetaan.

Järjestöt viittaavat Iran Internationalin raporttiin, jonka mukaan Iranissa on kuollut ainakin 12000 ihmistä.

– Iranin islamilainen teokratia käyttää uskontoa vallan oikeuttamiseen ja erityisesti naisten alistamiseen. Järjestelmä, jossa naisten pukeutumista ja muuta elämää kontrolloidaan uskonnollisen pakon nimissä, on räikeässä ristiriidassa ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kanssa. Kaikki kunnioitus heille, jotka vaarantavat henkensä vapauden puolesta. Suomen on tuettava Iranin kansaa ja irtisanouduttava selkeästi teokraattisesta väkivallasta myös konkreettisilla teoilla, perustelee Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki tiedotteessa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)