Kokoomusnuorilta vaatimus: Iranin suurlähettiläs karkotettava Suomesta

Suomen on karkotettava Iranin suurlähettiläs, esittävät Kokoomusnuoret ja KD-nuoret maanantaina julkaisemassaan kannanotossa.

– Suomen on toimittava Iranin islamilaisen hallinnon tuomitsemiseksi. Iranin hallinto on terrorisoinut niin omaa kansaansa kuin koko maailmaa. Ihmisoikeusrikkomukset ja terrorismin tukeminen on tuomittava niin sanoin kuin teoin, kannanotossa todetaan.

Järjestöt viittaavat Iran Internationalin raporttiin, jonka mukaan Iranissa on kuollut ainakin 12000 ihmistä.

– Iranin islamilainen teokratia käyttää uskontoa vallan oikeuttamiseen ja erityisesti naisten alistamiseen. Järjestelmä, jossa naisten pukeutumista ja muuta elämää kontrolloidaan uskonnollisen pakon nimissä, on räikeässä ristiriidassa ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kanssa. Kaikki kunnioitus heille, jotka vaarantavat henkensä vapauden puolesta. Suomen on tuettava Iranin kansaa ja irtisanouduttava selkeästi teokraattisesta väkivallasta myös konkreettisilla teoilla, perustelee Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki tiedotteessa.