Kokoomuskisaan jälleen uusi nimi – Pia Kauma tavoittelee varapuheenjohtajuutta

Etelä-Espoon Kokoomus esittää kansanedustaja Pia Kaumaa ehdolle kokoomuksen varapuheenjohtajaksi. Yhdistyksen hallitus päätti pyytää Kaumaa ehdolle ylimääräisessä kokouksessaan perjantaina 29.3.2024.

– Mielestämme Pia Kauma on juuri oikea henkilö nousemaan varapuheenjohtajaksi, sillä hänellä on juuri tämänhetkiseen talous- ja turvallisuustilanteeseen tarvittavaa osaamista. Kauma on kokenut, kielitaitoinen ja jo neljännen kauden kansanedustaja. Lisäksi Kaumalla on vuosien kokemus kansainvälisen kaupan johtotehtävistä eri yrityksissä ennen kansanedustajuutta. Pidämme myös erittäin tärkeänä, että Uusimaa keskeisenä kokoomusalueena on edustettuna puoluejohdossa, katsoo Etelä-Espoon Kokoomuksen puheenjohtaja Paula Utti tiedotteessa.

Kauma vahvistaa Verkkouutisille suostuneensa pyyntöön ja lähtevänsä mielellään tavoittelemaan varapuheenjohtajuutta, jos piiri antaa tuen.

Ulkoministeri Elina Valtonen on ilmoittanut jättävänsä kokoomuksen varapuheenjohtajan paikan keskittyäkseen ulkoministerin tehtäväänsä. Etelä-Espoon Kokoomuksen mielestä Valtoselta auki jäävälle paikalle tarvitaan edelleenkin kansainvälisyyttä ja ulkopolitiikan osaamista sekä laajaa työkokemusta yksityiseltä sektorilta.

Joensuussa syntynyt Pia Kauma on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hänet valittiin ensimmäisen kerran kansanedustajaksi vuonna 2011. Hän on kokoomuksen yrittäjyys- ja elinkeinopoliittisen verkoston puheenjohtaja ja kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja. Viime kesänä Kauma valittiin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin yleiskokouksen puheenjohtajaksi.

Kauma on myös pitkäaikainen Espoon kaupunginvaltuutettu ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu. Hän on naimisissa ja neljän aikuisen lapsen äiti.

Kokoomuksen puoluejohto valitaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle Tampereen puoluekokouksessa 14.-16.6.2024. Nykyisistä varapuheenjohtajista jatkokautta tavoittelevat puolustusministeri Antti Häkkänen sekä kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen. Ehdokuudestaan ovat aiemmin ilmoittaneet myös kansanedustajat Mia Laiho ja Jarno Limnéll Uudeltamaalta sekä kansanedustaja Karoliina Partanen Savo-Karjalan vaalipiiristä.