Kokoomusedustajat huolissaan lähiopetuksen vähenemisestä ammattikouluissa

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Paula Risikko ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrästä ja laadusta.

Risikko ja Laiho kysyvät kirjallisessa kysymyksessään opetusministeri Anders Adlercreutzilta (r.), kuinka paljon lähiopetusta tosiasiassa ammatillisessa koulutuksessa tällä hetkellä on, ja kuinka jatkossa varmistetaan, että ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuessaan opiskelija on saanut riittävät perustiedot ja -taidot sekä työelämävalmiudet.

Taustalla on Ylen tutkivan toimituksen (MOT) selvitys, jonka mukaan lähiopetuksen määrä on romahtanut, ja monenlaiset ongelmat ovat lisääntyneet.

Laihon ja Risikon mukaan raportissa esiin nousseet puutteet ovat huolestuttavia. Lähiopetuksen vähentymisestä on seurannut oppimisvaje, joka näyttäytyy monenlaisina ongelmina: muun muassa käytöshäiriöt, väkivalta ja koulupudokkuus ovat kasvaneet 2020-luvulla ammattikouluissa.

Edustajien mukaan edellisellä, Sanna Marinin (sd.), hallituskaudella tehty oppivelvollisuusiän pidennys on entisestään huonontanut tilannetta. Kokoomusedustajien mukaan oli odotettavissakin, että perusopetuksessa koetut ongelmat muutoksen myötä vain siirtyivät toiselle asteelle.

Laihon ja Risikon mukaan mukaan ne oppilaat, joilla koulumotivaatio peruskoulussa on ollut matala, ja jotka ovat päässeet peruskoulun läpi vajavaisin perustiedoin, ohjautuvat pitkälti ammatillisiin oppilaitoksiin tai tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen, joka auttaa valmistautumaan lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

Edustajien mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus on tunnistanut ongelmat ja lisännyt peruskoulun vuosiviikkotunteja lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskemiseen. Lisäksi oppimisen tukeen on tehty jo voimassa oleva kokonaisuudistus. Oppimisen tukea uudistetaan myös toisen asteen koulutuksessa.

Laiho ja Risikko nostavat esiin nyt joissain oppilaitoksissa käytössä olevan osaamistakuun, joka antaa vastavalmistuneille mahdollisuuden palata hetkellisesti takaisin kouluun, mikäli oma osaaminen ei riitä työntekoon tai työn saamiseen. Edustajat kysyvät, onko osaamistakuukäytäntöä harkittu otettavaksi valtakunnalliseksi linjaukseksi.