Kokoomusedustaja: Tämä hallitus ei anna katujengien sanella, miltä suomalaisilla kaduilla näyttää

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen lakiesitys rikoslain muuttamiseksi tiukentaa otteita katujengejä vastaan. Esitys kiristää lainsäädäntöä niin, että rikoksen tekeminen osana katujengiä voi jatkossa koventaa rangaistusta.

Alle 15-vuotiaiden käyttäminen rikoksien tekemisen välikappaleena tulee rangaistavaksi ankarammin omana rikoksenaan ja rikoksista, joissa uhria nöyryytetään esimerkiksi kuvaamalla ja levittämällä tekoa eteenpäin, tulee vastaisuudessa ankarampi rangaistus.

Hallitus on jo antanut eduskunnalle esityksen rikoslain muuttamisesta. Kansanedustaja, lakivaliokunnan jäsen Pihla Keto-Huovisen (kok.) mukaan hallituksen esityksellä jengirikollisuuteen puututaan entistä tiukemmalla lainsäädännöllä.

– Suomeen ei saa kehittyä alueita, joissa noudatetaan säädettyjen lakien sijaan katujen lakeja. Syrjäytymisen ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemisen lisäksi tarvitaan myös kovempia toimia. Tämä on selkeä viesti siitä, että emme hyväksy jengirikollisuutta Suomessa ja piste, Keto-Huovinen sanoo tiedotteessaan.

Alle 15-vuotiaan käyttäminen rikoksen tekemisen välikappaleena tulee rangaistavaksi ankarammin omana rikoksenaan.

– Nuorten houkutteleminen rikollisuuden polulle on vastuutonta ja yksiselitteisen tuomittavaa. Rikollisjoukot eivät jatkossa saisi käyttää alaikäisiä omien tekojensa peittelyyn. Tämä lakimuutos on signaali siitä, että yhteiskunta ei hyväksy tällaista toimintaa. Alaikäisten käyttäminen rikoksenteon välikappaleena on kylmäävä teko – ja siitä joutuu jatkossa vastuuseen, Keto-Huovinen sanoo.

– Tämä hallitus ei anna katujengien ja rikollisten sanella, miltä suomalaisilla kaduilla näyttää. Tiukemmilla rangaistuksilla, ennaltaehkäisevillä toimilla ja vahvemmalla viranomaisyhteistyöllä varmistamme, että järjestäytynyt rikollisuus kitketään pois ennen kuin se ehtii juurtua Suomeen, hän jatkaa.