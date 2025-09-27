Verkkouutiset

Valtaosa pääsee lääkärin vastaanotolle edelleen alle kahdessa viikossa, muistuttaa kansanedustaja. LEHTIKUVA / VILJA VEHKAOJA

Kokoomusedustaja: SDP luo virheellistä kuvaa hoitoonpääsystä

  • Julkaistu 27.09.2025 | 15:49
  • Päivitetty 27.09.2025 | 15:52
  • Sote
Ville Väyrynen muistuttaa, että yli 60 prosenttia potilaista pääsee lääkäriin kahden viikon sisällä.
Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Ville Väyrynen arvostelee tiedotteessaan sosialidemokraattien väitteitä, joiden mukaan hallitus olisi romuttanut suomalaisten hoitoon pääsyn.

Kiista johtaa juurensa Sanna Marinin hallituksen päätökseen tiukentaa hoitotakuuta kolmesta kuukaudesta kahteen viikkoon. Nykyhallitus kuitenkin palautti vuoden alussa rajan kolmeen kuukauteen.

Kokoomusedustajan mukaan olisi kuitenkin harhaanjohtavaa väittää, että suomalaiset joutuvat nyt odottamaan kolme kuukautta hoitoon pääsyä.  Väyrysen mukaan SDP sekoittaakin tietoisesti kaksi eri asiaa – hoitotakuun ja hoitoon pääsyn – ja luo näin virheellistä kuvaa tilanteesta.

– Käytännössä potilaat pääsevät edelleen vastaanotolle keskimäärin kahdessa viikossa. THL:n mukaan yli 60 prosenttia asiakkaista pääsee lääkärille edelleen kahden viikon sisällä ja 83 prosenttia kolmen viikon sisällä, Väyrynen tiivistää.

– Hoitotakuu on yksi asia, ja todellinen hoitoon pääsy toinen.

Väyrynen muistuttaa SDP:tä myös puolueen omasta vastuusta. Marinin hallitus lyhensi hoitotakuuta vasta kautensa viime metreillä vuonna 2023.

– Koko Marinin hallituskauden ajan hoitotakuu oli kolme kuukautta. Jos tämä on SDP:n mielestä epäinhimillistä, miksi he eivät tehneet asialle mitään ennen aivan viime hetkiä, juuri ennen eduskuntavaaleja? Väyrynen kysyy.

Hoitotakuun muutos antaa Väyrysestä hyvinvointialueille paremmat mahdollisuudet järjestää palvelut joustavammin. Hän muistuttaa, että kun kiireettömämpiä potilaita voidaan hoitaa myöhemmin, kiireellisemmät pääsevät hoitoon nopeammin, ilman että joudutaan turvautumaan kalliisiin vuokralääkäreihin.

Tämä taas antaa hyvinvointialueille myös tärkeää työrauhaa.

– Hoitotakuun pidennys ei ole heikennys. Se antaa alueille vapaammat kädet priorisoida hoitoa potilaiden tarpeen mukaan, Väyrynen linjaa.

