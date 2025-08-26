Kokoomus pitää velkajarrua välttämättömänä

– Olemme sopeuttaneet valtion ylisuuria menoja kymmenellä miljardilla ja työmme jatkuu syksyn budjettiriihessä. Myös tulevien hallitusten on jatkettava sopeutuksia. Sitä yksikään vastuullinen poliitikko ei voi juosta karkuun, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra totesi tiistaina Kokkolassa ryhmän kesäkokouksessa.

Hänen mukaansa on sopeutettava siksi, että talous saadaan kuntoon ja meillä olisi varaa pitää huolta heistä, jotka huolenpitoa tarvitsevat.

– Vaikeatkin sopeutukset kannattaa tehdä nyt, jotta tulevaisuudessa ei tarvitsisi leikata vielä kipeämmin. Jokainen säästöpäätös, jonka teemme nyt, tehdään siksi, että meidän jälkeemme jäisi muutakin kuin velkaa ja rapistuva hyvinvointiyhteiskunta, Kopra sanoi.

Kuka tekee ja kuka maksaa?

Kopra huomautti, että SDP on ratsastanut gallupkärjissä kertomalla, että kaiken voi tehdä reilummin.

– He eivät kuitenkaan suostu kertomaan, että miten tämä tehdään ja kuka sen lopulta maksaa. Vaarallinen velkaantuminen on nimittäin myrkkyä juuri heille, joita he väittävät puolustavansa: ikääntyville, lapsille, sairaille ja kaikista heikoimmassa asemassa oleville. Jokainen euro, jonka lainaamme tänään, on pois heidän turvastaan huomenna.

– Tämän takia velkajarru on välttämätön, Kopra totesi.

Hänen mukaansa velkajarru loisi selkeät pelisäännöt, joiden mukaan jokainen hallitus puolueista riippumatta sitoutuu pitämään Suomen valtionvelan hallinnassa yli vaalikausien.

– Jos lupaa yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, on oltava valmis kertomaan, mistä ja keneltä rahat näihin lupauksiin otetaan.

Kopra muistutti, että Petteri Orpon (kok.) hallitus on kutsunut kaikki puolueet yhteiseen parlamentaariseen työhön hakemaan sitoutumista siihen, että Suomen velkaantuminen pidetään jatkossakin kurissa.

– Olikin käsittämätöntä kuulla, kuinka SDP:n (Antti) Lindtman ja (Tytti) Tuppurainen torjuivat velkajarrun niille sijoilleen. He puhuvat tulevaisuuden luottamuksesta, mutta kuka voi luottaa huomiseen, jos poliitikot eivät uskalla edes luvata, että valtio elää varojensa rajoissa, Kopra kysyi.

Hän katsoo, ettei velkajarru ole kahle, vaan turvavyö.

– Ja vain vastuuttomin poliitikko väittäisi, että on parempi painaa kaasua velkakiihdytyksessä ilman turvavyötä kohti seuraavaa kriisiä.

Kopra huomautti, että SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ilmoitti viime viikolla vastustavansa Orpon esittämän velkajarrun säätämistä, kannattavansa lisävelanottoa ja hallituksen alijäämää pienentävien sopeutustoimien perumista.

– Siinäkö paljastettiin Lindtmanin peittelemä SDP:n talousresepti kaikessa karmeudessaan?

– Pidän näitä puheita tässä maailmanajassa vastuuttomuuden huippuna. Kysymys on myös turvallisuudesta, sillä hoitamalla taloutta vastuullisesti vahvistamme myös Suomen kykyä kohdata mahdollisia kriisejä, Kopra jatkoi.

Hän vetosi vielä, että kaikki vastuulliset eduskuntapuolueet sitoutuisivat tähän työhön.

– Velkajarru ei ole vain tämän hallituksen hanke, vaan koko Suomen etua turvaava ratkaisu.

Yhtä tuomiopäivän julistusta

Kopra kertoo kuunnelleensa Lindtmanin Lappeenrannassa pitämää kesäkokouspuhetta.

– Se oli yhtä tuomiopäivän julistusta. Sosialidemokraattien suurin pelko tuntuu olevan, että Suomen talous kääntyykin kasvuun, kokoomusryhmyri arvioi.

Kopran mukaan SDP:lle on mahdoton myöntää, että vastuulliset päätökset, työn ja yrittämisen tukeminen sekä rohkeat rakenteelliset uudistukset todella kantavat hedelmää.

– Suomen taloudessa tapahtuu nyt jatkuvasti hyviä asioita, jotka ennakoivat valoisaa käännettä koko maalle. Näistä positiivisista uutisista oppositio vaikenee, koska ne syövät pohjan pois heidän kritiikiltään.

Kopra huomautti, että ”talous lähti kasvuun jo viime vuonna ja kasvun ennustetaan vauhdittuvan edelleen, ihmisten ostovoima vahvistuu jatkuvasti, tilauksia kertyy teollisuudessa ja palveluissa, kuluttajien luottamus on korkeimmillaan sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja työllisyyden kasvuun on odotettavissa käänne, kun uusien työpaikkojen mahdollisuudet kasvavat koko ajan”.

– Työllisyyden kasvu edellyttää talouden kasvua ja talouden kasvun vaikutukset näkyvät aina viiveellä työllisyyskehityksessä. Voin vakuuttaa, että kokoomus tulee kääntämään jokaisen kiven työllisyyden vahvistamiseksi tässä erittäin haastavassa maailmanajassa, Kopra totesi.