Kokoomus on suosituin työelämässä olevien keskuudessa

Kokoomus on suosituin puolue työelämässä olevien keskuudessa. Asia ilmenee Suomen yrittäjien teettämästä työelämägallupista.

Kokoomusta kannattaa 17 prosenttia työelämässä olevista. Seuraavaksi suosituimmat puolueet ovat perussuomalaiset (16 prosenttia) ja SDP (15 prosenttia).

Neljänneksi suosituin on keskusta yhdeksän prosentin ja viidenneksi suosituin vihreät seitsemän prosentin kannatuksella.

17 prosenttia vastaajista ei osaa tai halua sanoa kantaansa. Naisista 21 prosenttia ei osaa tai halua kertoa kantaansa.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten työelämäkannatus on pysynyt samana kuin se oli edellisessä Verianin mittauksessa syyskuussa 2023. SDP:n kannatus on puolestaan hieman laskenut. Se oli syyskuussa 17 prosenttia.

– Kokoomus ja perussuomalaiset ovat pitäneet pintansa työelämässä olevien parissa huolimatta ay-liikkeen ankarista hyökkäyksistä. Ay-liikettä tukeneen SDP:n kannatus on taas hieman laskenut. Tämä toivottavasti rohkaisee hallitusta edistämään työelämäuudistuksia, Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

– On selvää, että moni arvostelee uudistuksia, osin aiheesta, osin aiheetta. Arvostelu helposti peittää sen, että moni näkee uudistukset välttämättöminä. Työelämä tarvitsee hyvää arkista yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Siksi on tärkeää välttää tilanteen kärjistämistä ja rakentaa työrauhaa, joka on edellytys investoinneille ja yritysten menestykselle, Pentikäinen jatkaa.

Keskustan kannatus on kohonnut syksystä prosenttiyksikön. Vielä vuosi sitten keskustan työelämäkannatus oli viisi prosenttia. Se on siis ohittanut sekä vihreät että vasemmistoliiton.

Kyselyn toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 11. –24. tammikuuta 2024. Kyselyyn vastasi 1 001 työelämässä mukana olevaa, jotka ovat työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtavassa asemassa olevia, yrittäjiä, työttömiä ja lomautettuja.

Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa 50 prosentin tulostasolla.