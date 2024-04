Kokoomuksen Ville Väyrynen: Hallituksen sote-päätökset ovat välttämättömiä

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Väyrysen mukaan hallituksen päätökset sote-henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi ovat välttämättömiä. Kolmasosa hyvinvointialueiden henkilöstöstä on eläköitymässä kymmenen vuoden sisällä, eikä hajanainen palveluverkko nykyisellään pysty suoriutumaan velvoitteistaan.

Lääkäritaustainen Väyrynen piti kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron eduskunnan keskustellessa opposition välikysymyksestä sairaalaverkosta.

– Opposition maalaamiin pelkoihin nähden nyt esitetyt muutokset ovat varsin maltillisia ja harkittuja. Hallituksen päätösten myötä jokaiselle hyvinvointialueelle jää sairaala, jossa on ympärivuorokautisesti niin kirurginen valmius, teho-osasto kuin synnytysyksikkökin. Hallituksen esitys on selkeä ja antaa hyvinvointialueille oppositionkin peräänkuuluttamaa työrauhaa, Väyrynen aloittaa.

Väyrynen muistuttaa, että hyvinvointialueuudistuksen yksi keskeinen tavoite oli hillitä voimakasta terveydenhuollon kustannuskasvua.

– Valtiovarainministeriön vuonna 2023 ennustama rahoituksen nousupaine tälle vaalikaudelle oli yli kuusi miljardia euroa. Tuota nousua hallitus pyrkii taittamaan, jotta rahat riittäisivät palveluihin myös tulevaisuudessa. Hallitus tekee juuri sitä työtä, minkä edellinen hallitus soteuudistukselle tavoitteeksi asetti, Väyrynen muistuttaa.

Kolmasosa hyvinvointialueiden henkilöstöstä on eläköitymässä kymmenen vuoden sisällä. Jo nyt tilanne on monella hyvinvointialueella vaikea, mutta kehityskulku on vasta alussa. On Väyrysen mukaan selvää, että henkilöstöpulan ratkaiseminen edellyttää kaikkien työkalujen käyttöönottoa.

– Kirurgina tunnen hyvin maamme terveydenhuollon kentän. Voinkin vakuuttaa, että suomalainen terveydenhuollon henkilöstö on huippuunsa motivoitunutta ja ammattitaitoista. Heitä ei vain ole riittävästi. Hajanainen palveluverkko ei nykyisellään pysty suoriutumaan velvoitteistaan, Väyrynen painottaa.

Väyrynen kannustaa eduskuntaa katsomaan nyt jo kohti tulevaa. Väyrysen mukaan viimeinen vuosikymmen on keskitytty yksinomaan rakenteiden uudistamiseen ja nyt hallitus on tarttunut palveluiden uudistamiseen.

– Henkilöstön riittävyyden turvaaminen, vaikuttavuus, hoitojonojen purku sekä terapiatakuu ovat kaikki osa hallituksen pelastussarjaa. Meillä on kasassa kaikki laadukkaiden sotepalveluiden elementit. Tärkeimpänä näistä ammattitaitoinen henkilöstö. Annetaan heille siis työkalut ja toimintaympäristö osaamisensa vaikuttavaan hyödyntämiseen, Väyrynen päättää.