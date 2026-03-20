Kokoomuksen suurpiiri äänesti ehdokkaista, Heikki Vestman kärjessä

Uudenmaan kokoomuslaiset ovat tällä viikolla äänestäneet neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä ensi kevään eduskuntavaalien ehdokkaista. Tarjolla oli 60 ehdokasehdokasta, joista sai valita kuusi. Äänensä antoi 977 kokoomuslaista. Vaalien ehdokaslistalle tulee lopulta myös nimiä, jotka eivät olleet mukana äänestyksessä.
Äänestyksen viisi kärkisijaa menivät istuville kansanedustajille. Kolme kärjessä olivat Sipoon Heikki Vestman (41,45 prosenttia äänistä), Espoon Henrik Vuornos (36,34) ja Vantaan ministeri Sari Multala (35,31). Neljäs oli Espoon Tere Sammallahti (34,70 ja viides Espoon Susanne Päivärinta (31,01).
Seuraaviksi sijoittuivat Mervi Katainen (29,58), Mia Laiho (26,92), Pia Kauma (25,79), Binga Tupamäki (20,06) sekä tasatuloksella Noora Fagerström (18,42) ja Mika Kasonen (18.42).
Heidän jälkeensä tulivat järjestyksessä Joel Vanhanen, Simon Elo, Sakari Rokkanen, Ira Hietanen-Tanskanen, Heli Hakala, Emma-Stina Vehmanen, Anssi Aura sekä tasatuloksella Jenni Karemo ja Anna Sahiluoma.
Neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä parhaiten pärjänneet pääsevät toteutettavaan mittaukseen tunnettuudesta ja äänestyshoukuttelevuudesta. Uudenmaan kokoomuksen tavoitteena on nimetä ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaansa piirin sääntömääräisessä kevätpiirikokouksessa.