Kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen: PS:n talousohjelmasta puuttuvat numerot

Kokoomuksen kansanedustajan ja talousvaliokunnan puheenjohtajan Sanni Grahn-Laasosen mukaan perussuomalaisten tänään julkaisema talouspoliittinen ohjelma on epämääräinen.

Perussuomalaiset julkaisi maanantaina talouspoliittisen ohjelman. Siinä puolue kertoo tavoitteekseen julkisen talouden tasapainottamisen vuoteen 2031 mennessä osoittamalla 2-4 prosentin säästötavoite valtion hallinnonaloille.

Grahn-Laasonen pitää hyvänä, että perussuomalaiset ymmärtää julkisen talouden vaikeuksien mittakaavan, mutta pitää esitettyjä keinoja auttamattomasti liian heikkoina ja epämääräisinä suhteessa tavoitteeseen.

– Odotin, että perussuomalaiset olisivat tehneet uskottavan talousohjelman, mutta siitähän näyttävät puuttuvan numerot ja konkretia lähes kokonaan. Säästötavoite on esitetty, mutta ohjelmassa ei avata, mistä perussuomalaiset nämä säästöt kaivaisivat. Kehitysapu ja maahanmuutto eivät riitä vastaukseksi, Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessaan.

– Tuleva hallitus joutuu väistämättä puuttumaan velkaantumiseen ja tekemään valintoja, mitä julkisen sektorin kuuluu tehdä ja mikä on vähemmän tärkeää. Valintojen tekeminen on politiikan kovaa ydintä. Perussuomalaiset näyttävät ulkoistavan arvovalinnat virkamiehille. Eikö perussuomalaisilla poliitikoilla ole kanttia kertoa kansalle, mihin he säästöt kohdistaisivat, Grahn-Laasonen jatkaa.

Hän pitää myös erikoisena sitä, että säästöjen kahdentuessa kaikille hallinnonaloille perussuomalaiset leikkaisivat myös esimerkiksi maanpuolustuksesta.

– Kokoomus ei voi hyväksyä perussuomalaisten ehdotusta maanpuolustuksesta leikkaamisesta. Tässä ajassa se olisi täydellisen vastuutonta.

Grahn-Laasosen mukaan perussuomalaisten työllisyyspolitiikka tarkoittaisi nykyisen vasemmistolaisen linjan jatkumista. Hänen mukaansa Suomen eduskuntapuolueista ainoastaan kokoomus on valmis toteuttamaan välttämättömät työllisyyttä ja kasvua tukevat uudistukset työmarkkinoilla.

– Kaikki sosiaaliturva- ja työllisyyspäätöksetkö ulkoistetaan työmarkkinajärjestöille valmisteltavaksi? Perussuomalaisten työllisyyspolitiikassa ei näytä olevan mainittavaa eroa SDP:n tai vasemmistoliiton kanssa. Uskoakseni se on moni yrittäjille ikävä yllätys, Grahn-Laasonen sanoo.

Hänen mukaansa perussuomalaisten talouslinjalla budjettitalouden hoitavat virkamiehet ja työllisyyslinjan Hakaniemi.

– Eivätkö perussuomalaiset uskalla itse päättää säästöistä?, Grahn-Laasonen kysyy.