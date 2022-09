Kokoomuksen mukaan hallituksen aikeet lisäävät osaajapulaa

Kokoomuksen sivistysvaliokunnan jäsenet Paula Risikko, Ville Valkonen ja Sofia Vikman sanovat seuranneensa huolestuneena hallituksen toimia heikentää jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia.

Hallitus on valmistellut esitystä, jolla ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia muutetaan siten, että se heikentää erityisesti aikuisopiskelijoiden asemaa.

– Nyt tarvitaan ratkaisuja osaajapulaan, ei toimia sen kasvattamiseksi. Vetoamme hallituspuolueisiin, jotta he laittaisivat stopin työikäisten ammatillisen koulutuksen romuttamiselle. Jatkuvan oppimisen edellytysten heikentäminen vie ammatillista koulutusta aivan väärään suuntaan, toteaa sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Risikko.

Ville Valkonen muistuttaa, että viime vaalikaudella valmisteltiin laajassa yhteistyössä ammatillisen koulutuksen reformi. Reformin toimeenpano on edennyt, mutta hallitus on kerta toisensa jälkeen tehnyt muutoksia rahoitusjärjestelmään.

– Hallituksen kaavailuille ei ole koulutuskentän tukea. Miksi romuttaa toimiva ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä, millä heikennetään jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia? Haluaako hallitus entisestään pahentaa kroonista osaajapulaa, hän kysyy.

Hallitus käynnisti toista astetta koskevan lainsäädännön valmistelun vuosi sitten. Valmistelu perustui valtioneuvoston koulutuspoliittisessa selonteossa linjattuihin kantoihin. Selonteon käsittely oli tuolloin vielä kesken sivistysvaliokunnassa.

– Eduskunta hyväksyi selonteon johdosta 17 lausumaa, joista osan hallitus on nyt jättänyt kaikessa hiljaisuudessaan huomioimatta. On pyöristyttävää, että hallitus on ajanut eteenpäin hanketta selontekoon vedoten, eikä ole huomioinut eduskunnan päätöstä. Eduskunnan lausumat velvoittavat hallitusta eikä se voi kävellä niiden ylitse, Vikman toteaa.