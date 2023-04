Kokoomuksen ja PS:n äänestäjät yhtä mieltä velan pysäyttämisestä

Kokoomuksen (97 prosenttia) ja perussuomalaisten (95 prosenttia) äänestäjät ovat yksimielisiä siitä, että tulevan hallituksen tulisi painottaa valtion velkaantumisen pysäyttämistä enemmän suhteessa viime aikoina harjoitettuun politiikkaan. Asia ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n arvo- ja asennetutkimuksesta.

Lähellä toisiaan näkemykset ovat myös siinä, että velkaantuminen pysäytetään menoja leikkaamalla. SDP:n äänestäjistä velkaantumisen pysäyttämistä painottaisi 67 prosenttia.

Yli 70 prosenttia perussuomalaisten (73 prosenttia) ja kokoomuksen (71 prosenttia) kannattajista haluaisi keventää verotusta, SDP:n kannattajista 24 prosenttia.

Maahanmuuttoon liittyvät kysymykset jakavat kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajien näkemyksiä selvästi. Varsin suuri ero piirtyy ennen kaikkea suhtautumisessa työperäisen maahanmuuton lisäämiseen.

Kokoomuksen (76 prosenttia) ja SDP:n (65 prosenttia) kannattajien selvä enemmistö painottaisi tulevassa hallituksessa aiempaa enemmän työperäisen maahanmuuton lisäämistä, mutta perussuomalaisten kannattajista vain 24 prosenttia.

Sen sijaan 46 prosenttia heistä toivoisi, että työperäisen maahanmuuton lisäämistä painotettaisiin nykyistä vähemmän ja 29 prosenttia pitäisi painottamisen nykyisellä tasollaan.

Lähimpänä toisiaan kokoomuksen ja SDP:n kannattajien näkemykset ovat EU-asioissa ja suhtautumisessa unionin aktiiviseen kehittämiseen.

– Kokonaisuudessaan kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajien näkemyserot hallitusohjelmakysymyksissä ovat pienempiä kuin kokoomuksen ja SDP:n välillä. Kokoomuksen ja SDP:n äänestäjiä yhdistävät näkemykset sijoittuvat asiakysymyksiin, jotka eivät suomalaisten mielestä edellytä kovin suurta painotusta tulevina vuosina, sanoo EVA:n toimituspäällikkö Sami Metelinen tiedotteessa.

– Sen sijaan näkemyserot piirtyvät suurehkoiksi kysymyksissä, joita valtaosa suomalaisista painottaisi tulevassa hallituksessa enemmän. Näitä ovat valtion velkaantumisen pysäyttäminen ja julkisten menojen leikkaaminen ja niiden kasvun hillitseminen, Metelinen jatkaa.

Tulokset perustuvat 2 043 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–13.2.2023. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla.