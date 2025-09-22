Koivun runsas siemensato helpottaa sekametsien perustamista

Koivun siemensato on tänä vuonna poikkeuksellisen runsas, mikä voi tarjota mahdollisuuden lisätä koivun osuutta talousmetsissä ja edistää sekametsien perustamista.

Suomen metsäkeskuksen mukaan maahan varisseet siemenet itävät osin jo syksyllä, mutta pääosin ensi keväänä.

Metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes muistuttaa tiedotteessa, että sekametsät kestävät paremmin tuhoja ja edistävät luonnon monimuotoisuutta.

Hänen mukaansa luonnollisesti syntyviä koivuntaimia voidaan hyödyntää taimikonhoidossa, kunhan ne tunnistetaan ajoissa ja niille annetaan riittävästi kasvutilaa.

– Sekametsiä perustettaessa on tärkeää tunnistaa luontaisesti syntyneet hies- ja rauduskoivut jo pieninä taimina, Remes sanoo.

– Vesasyntyisten koivujen laatu on yleensä heikompi kuin siemenestä kasvuun lähteneiden.

Koivut vaativat enemmän valoa ja tilaa kuin kuuset, joten metsänhoitotöiden ajoituksella ja maanmuokkauksella voidaan edistää niiden kasvua. Metsänhoidon suosituksissa kehotetaankin viljelemään havupuita aiempaa väljemmin, jotta lehtipuille jää tilaa.

Koivun osuus taimikoissa on Metsäkeskuksen mukaan lisääntynyt viime vuosina, mutta vaihtelu maakunnittain on suurta.

Viime vuoden maastotarkastusten mukaan kuusentaimikoista 43 prosentissa kasvoi koivua vähintään kymmenesosa, ja 15 prosentissa osuus ylitti 30 prosenttia. Männyntaimikoissa koivua oli havaittavissa hieman enemmän; 47 prosentissa jonkin verran ja 17 prosentissa vähintään kolmannes.

Koivun määrää voivat rajoittaa muun muassa hirvieläinkanta, taimikonhoidon toteutustavat sekä kasvupaikan ominaisuudet.

Pitkällä aikavälillä eniten koivua on havaittu Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan taimikoissa, vähiten Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla.