Koirattomien alueiden väitetään vähentävän ulkotilojen rasismia

Britaniassa on ihmetelty Walesin paikallishallinnon rasisminvastaisen hankkeen yhteydessä ehdotettuja toimenpiteitä.

Walesin hallinto on ilmoittanut tavoitteekseen ”rasismin lopettamisen” vuoteen 2030 mennessä. Tämän yhteydessä päätettävät toimet ulottuvat ”kaikkiin julkisiin tiloihin”.

Telegraph-lehden mukaan hankkeeseen liittyvässä raportissa kehotetaan luomaan koiravapaita alueita, jotta ulkotiloista saataisiin aiempaa inklusiivisempiä. Climate Cymru BAME -ryhmän mukaan koiravapaita alueita tarvittaisiin erityisesti puistoissa. Perusteet tälle jäävät kuitenkin hieman epäselviksi.

Raportti liittyi hankkeeseen, jossa arvioidaan ”ilmastonmuutokseen, ympäristöön ja maaseutupolitiikkaan liittyvää rasismia”. Työväenpuolue on johtanut Walesin aluehallintoa vähemmistöhallituksella vuodesta 2021 lähtien.

Walesin aluehallinto on tähän mennessä ilmoittanut, että alueen vähemmistöillä on useita esteitä ulkotilojen käytössä ”rajoitusten ja rasismin” vuoksi. Esteeksi lasketaan se, että kaupunkiviljely katsotaan pääosin ”keski-ikäisten valkoisten naisten” aktiviteetiksi.

Green Soul -ympäristöjärjestö harmitteli lausunnossaan, että kaupunkiviljelyyn liittyvien ryhmien johdossa on pääosin kantaväestöön kuuluvia ”vanhoja valkoisia ihmisiä”. Toisessa lausunnossa puolestaan valiteltiin, että valkoinen keskiluokka on liian johtavassa asemassa ympäristöliikkeessä.

North Wales Africa Society -järjestö antoi lausunnossaan omat suosituksensa ulkotiloille. Sen mukaan koiravapaita alueita pitäisi luoda, sillä järjestön kohderyhmässä yksi afrikkalaistaustainen nainen oli sanonut tuntevansa olonsa turvattomaksi koirien lähellä.

Walesin hallinto totesi marraskuun alussa julkaisemassaan selvityksessä, että ”osa osallistujista epäröi lähteä maaseudulle etnisen tai uskollisen identiteettinsä vuoksi”.

Aiheesta on uutisoitu laajasti brittimedioissa. Walesin konservatiivipuolueen johtaja Andrew Davies arvostelee antirasismihankkeen ylilyöntejä.

– Tämänkaltainen vanhentunut hyvesignalointi ja hölynpöly on täysin irrallaan Walesin asukkaiden todellisista tarpeista. Työväenpuolue on jumahtanut vanhentuneisiin käsityksiin, joita on tyrmätty viime aikoina maailmalla. On aika päästä niistä eroon, Davies sanoi.