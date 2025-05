Koiran ostaminen voi sitoa 15 vuodeksi – oletko valmis?

Koiran hankinta on suuri päätös, joka vaikuttaa perheen elämään jopa yli 15 vuotta.

– Maltilla, tiedon hankinnalla ja kiinnittämällä huomiota oikeisiin asioihin, kuten siihen, millaiset ovat valmiutesi koiran omistajuuteen, ja mistä koira kannattaa hankkia, pääset parhaaseen lopputulokseen, kiteyttää Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onza.

Koira tuo omistajalleen iloa, mutta myös vastuuta ja velvollisuuksia. Koiran omistajalta tulee löytyä aikaa, halua ja kykyä kouluttaa koira, intoa lenkkeilyttää ja harrastaa, sekä rahaa koiran ostoon, ruokiin, tarvikkeisiin ja eläinlääkärikuluihin.

Jos epäilet, löytyykö sinulta näitä kaikkia nyt ja tulevina vuosina, harkitse vakavasti ostopäätöksen lykkäämistä myöhemmäksi.

Tiedä mitä hankit – rekisteröity rotukoira on turvallinen valinta

Koirarotuja on yli 300. On esimerkiksi aktiivisia, rauhallisia, pieniä, suuria, kovaluonteisia, lempeitä, metsästysviettisiä, vahtimiseen taipuvaisia – ominaisuuksien määrä on valtava. Koirarodut ovat syntyneet siksi, että tiettyihin tehtäviin on tarvittu tietyillä ominaisuuksilla varustettuja koiria.

– Sama idea palvelee myös nykypäivän koiranostajaa. Sinulla on parhaat edellytykset saada odotusten mukainen koira, kun tutustut rodun alkuperäiseen käyttötarkoitukseen ja valitset rodun realististen odotusten pohjalta ottaen huomioon rodun aktiivisuuden, luonteen ja ominaisuudet. Valitse sellainen rotu, jonka luonne sopii parhaiten sinulle, painottaa Onza.

Rekisteröity rotukoira on turvallinen valinta, sillä sen taustat voi tutkia Kennelliiton koirarekisteristä.

Kennelliittoon rekisteröidyistä koirista on tallennettu valtavasti tietoa KoiraNet-jalostustietojärjestelmään. Sieltä löytyvät rekisteröityjen koirien terveystutkimustulokset, näyttely- ja koesuoritukset ja paljon muuta monessa sukupolvessa. Tiedot auttavat sinua selvittämään, millaisesta pentueesta olet koiraa ostamassa.

Hyvä kasvattaja on kullan arvoinen

Hanki aina koira vain luotettavalta ja osaavalta kasvattajalta. Hyvältä kasvattajalta on parhaat mahdollisuudet saada terve, terveluonteinen ja oikein hoidettu pentu.

Hyvä kasvattaja on kiinnostunut siitä, että jokainen pentu pääsee hyvään kotiin, ja että kukin ostaja saa juuri itselleen sopivimman pennun.

Kun olet valinnut itsellesi sopivimman rodun, ole yhteydessä sen rotujärjestöön tai rotuyhdistykseen. Heidän verkkosivuiltaan tai yhteyshenkilöiltään löydät tietoa rodun kasvattajista ja tarjolla olevista pentueista.

Varo pentutehtailua

Älä koskaan osta pentua hämäristä olosuhteista. Pentutehtailu ja ulkomailta huonoista oloista tuodut koirat ovat valitettavan yleisiä. Ostamalla koiran epäilyttävältä taholta tuet hänen toimintaansa ja kärsimys jatkuu seuraaville koirille.

Hyvän kasvattajan tunnistat siitä, että voit käydä katsomassa pentuja niiden kasvuympäristössä ja näet myös pentueen emän sekä muita sukulaisia. Tällöin voit varmistua, että emällä ja pennuilla on asianmukaiset olot sekä tarkkailla, suhtautuvatko emä ja muut koirat luottavaisesti kasvattajaan ja muihin ihmisiin.

Hyvä kasvattaja huolehtii, että pennun vanhemmille on tehty asialliset terveystutkimukset, eikä salaa koiriensa vikoja tai sairauksia, vaan kertoo avoimesti mahdollisista terveysriskeistä.