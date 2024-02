Kohteita rajan takana: Tänne Ukraina voisi iskeä ohjuksilla

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinnon kerrotaan toimittavan Ukrainalle lähitulevaisuudessa uusia ja voimakkaita pitkän kantaman ballistisia ohjuksia.

Puolustajan tueksi on lähetetty viime vuoden lopulta lähtien ATACMS-ohjusten vanhempia keskimatkan malleja. Uudet ohjukset mahdollistaisivat iskut syvemmälle Venäjän miehittämille alueille ja Krimin niemimaalle.

NBC:n mukaan toimitukset ovat luultavasti mahdollisia vasta sitten, kun kongressi pääsee sopuun uudesta tukipaketista. Rahoituksesta on kiistelty jo kuukausikaupalla. Yhdysvaltain arsenaalissa on vain rajallinen määrä ATACMS-ohjuksia, joten niiden lähettäminen edellyttää rahoituspäätöstä uusien hankkimisesta.

On lisäksi mahdollista, että Saksa toimittaa Ukrainalle jossakin vaiheessa Taurus-risteilyohjuksia, joiden kantama on 500 kilometriä.

Sotatilanteesta sosiaaliseen mediaan kirjoittava ukrainalainen reserviupseeri pitää tärkeänä, että myös Venäjän alueella sijaitseviin kohteisiin pystytään iskemään täsmäaseilla.

Hän on jakanut viestipalvelu X:ssä Planet- ja Maxar-yhtiöiden satelliittikuvia Ukrainan rajan lähellä sijaitsevasta Voronezin alueesta. Siellä sijaitsevalla hylätyllä maatilalla havaittiin yllättävää liikehdintää heinäkuussa 2023.

Kohde oli otettu loppukesään mennessä asevoimien käyttöön ja täytetty ammuslaatikoilla. Kasatut pakkausmateriaalit viittaavat siihen, että maatilaa käytettiin logistisena keskuksena. Sinne saapuvia kontteja ja laatikoita avattiin ja purettiin.

Kohteeseen tuotiin ilmeisesti S-300-ilmatorjuntaohjuksia ja raketinheitinten ammuksia. Noin 50 kilometriä rajalta sijaitsevalta maatilalta hoidettiin luultavasti alueen ilmatorjuntayksiköiden huoltoa. S-300-ohjuksia voi käyttää myös iskuihin maakohteita vastaan.

– Kuten muihinkaan Venäjällä sijaitseviin kohteisiin, ei tähän saa iskeä länsimaisilla ohjuksilla. Pitkän kantaman ohjusten tuottaminen on haastavaa Ukrainalle näissä olosuhteissa. Lennokit ovat vaihtoehto, mutta niiden räjähdekuorma on rajallinen, eivätkä ne pysty tehokkaasti väistämään ilmatorjuntaa ja elektronista häirintää, upseeri kirjoittaa.

4/ Further analysis reveals that Russians are also storing S-300 canisters and other larger ammunition, potentially identified by our team as Multiple Launch Rocket System (MLRS) ammo. pic.twitter.com/QaRqfi9BZC

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) February 22, 2024