KL: Yrittäjän tuska – veneet eivät mene kaupaksi millään hinnalla

Kuluvan vuoden tammi–kesäkuussa ensirekisteröitiin yhteensä 1872 vesikulkuneuvoa. Viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta lukema on laskenut 24 prosenttia, selviää liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tiedoista. Asiasta uutisoi Kauppalehti.

Turkulaisen Nautical Partners -veneliikkeen toimitusjohtaja Timo Yli-Heikkilä kertoo KL:lle, että veneiden heikko menekki on jatkunut jo parin vuoden ajan.

Heikon kysynnän syyksi hän epäilee epävarmuutta koroista ja laajemmasta talouden kehityksestä.

Esimerkiksi vuonna 2021 ensirekisteröitiin tammi–joulukuussa yli 5100 vesikulkuneuvoa. Yli-Heikkilän mukaan yleensä noin 70 prosenttia veneistä myydään keväällä. Hän arvioi, että tänä vuonna moottoriveneiden ensirekisteröintilukema voi jäädä kokonaisuudessaan alle 2000 rajapyykin.

Kuluvan vuoden tammi–kesäkuussa on ensirekisteröity 1 326 moottorivenettä, mikä on 25 prosenttia vuoden takaista vähemmän. Moottorivene on ylivoimaisesti ensirekisteröidyin vesikulkuneuvo.

– Venekauppa on vähän sellaista, että kun yksi ostaa, kaikki innostuvat. Muutokset voivat olla tosi jyrkkiä, Yli-Heikkilä kuvailee Kauppalehdelle.

Kun uusia veneitä ei saada myytyä, hintoja on laskettu.

– Yleistä hintakuvaa on kuitenkin turha vääristää, jos ostajia ei ole, Yli-Heikkilä sanoo.

Ensirekisteröinti koskee tyypillisemmin uutta venettä, mutta Yli-Heikkilän kokemuksen mukaan käytetytkään veneet eivät myy tällä hetkellä.

– Tuntuu, että tällä hetkellä mitään veneitä ei saa kaupaksi mihinkään hintaan, yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, Yli-Heikkilä harmittelee.