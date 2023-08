KL: Vladimir Putinin Suomi-oligarkki on menettänyt yli kaksi miljardia dollaria varallisuudestaan Venäjän hyökkäyksen jälkeen

Venäjän hyökkäyssota on näkynyt myös venäläisoligarkkien omistusten arvossa.

Kauppalehden arvioimien lukujen valossa näyttää siltä, että kaikki kymmenen rikkainta miljardööriä Venäjällä yhtä lukuun ottamatta ovat menettäneet omaisuuttaan. Pakotteiden arvioidaan olevan suurin tekijä omaisuuden laskun taustalla.

Varojaan on menettänyt myös Gennadi Timtšenko, jolla on Suomen kansalaisuus.

Timtšenkon arvioidaan menettäneen lähes 20 prosenttia omaisuudestaan Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Hänen omaisuutensa on nyt noin 14,5 miljardia dollaria. Vuonna 2021 hänen omaisuutensa arvioitiin olleen 18,1 miljardia dollaria.

Tänä vuonna Timtšenkoa on syytetty siitä, että hän omistaisi yksityisarmeija Redutin, joka taistelisi Ukrainassa Venäjän puolella.

Vain yksi miljardööreistä on jäänyt plussan puolelle. Mihail Prohorov on onnistunut kasvattamaan omaisuuttaan Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta. Hän on profiloitunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin vastustajana, eikä hänelle ole asetettu pakotteita.