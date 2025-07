KL: Tästä syystä S-ryhmä hallitsee pian 50 prosenttia kaupasta

Osuuskuntaperiaatteella toimiva S-ryhmä saavuttaa pian jo 50 prosentin osuuden päivittäistavarakaupasta Suomessa. Syynä on Kauppalehden haastatteleman asiantuntijan mukaan yksinkertaisesti se, että S-ryhmä on onnistunut käytännössä jokaisella sektorilla paremmin kuin kilpailijat.

Viime vuonna S-ryhmän osuus päivittäistavarakaupasta oli jo 48,8 prosentissa, kun osuus kasvoi edellisvuodesta 0,6 prosenttiyksikköä. S-ryhmä on kasvattanut markkinaosuuttaan joka vuosi vuodesta 2021 lähtien.

Suurimman kilpailijan K-ryhmän osuus oli viime vuonna 33,7 prosenttia, jossa oli laskua edellisvuoteen 0,6 prosenttiyksikköä. Markkinaouus on laskenut kolma vuotta peräkkäin. Koronavuosina K-ryhmä vielä kasvatti markkinaosuuttaan.

Vuonna 2024 K-kauppojen määrä väheni nettona 80 myymälällä. Eniten ovat kärsineet pienet K-Marketit. Parhaiten ovat pärjänneet K-Citymarketit.

– S-ryhmä on melkein kaikilla mittareilla tehokkaampi kuin K-ryhmä, vähittäistavarakaupan asiantuntija Arhi Kivilahti toteaa KL:lle.

Tarkkoja syitä on monia. Ensinnäkin S-ryhmä on hänestä vuosien varrella onnistunut avaamaan kilpailijaansa enemmän isoja myymälöitä paremmille kauppapaikoille. Supermarkettien osalta S-Marketteja on Kivilahden mukaan selvästi enemmän kuin K-Supermarketteja.

Hypermarkettien kategoriassa K-ryhmän Citymarketteja on kuitenkin enemmän kuin Prismoja, vaikkakin ne ovat kooltaan keskimääräisesti pienempiä.

Kivilahti mainitsee yhdeksi syyksi myös S-Etukortin. Niin sanottu vihreä kortti on tutkimuksissa havaittu selvästi arvostetummaksi brändiksi, kuin K-Plussa.