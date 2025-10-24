KL: Tällainen on tyypillinen töissä käyvä eläkeläinen

Tuoreiden tilastojen mukaan noin 23000 henkilöä 65–74-vuotiaista on työllisiä, Kauppalehti kertoo. Tilasto sisältää myös osa-aikaisen työn. Työllisten määrä eläkeikäisistä on viimeisten vuosien aikana ollut kasvussa.

Elinkustannusten kohoaminen on voinut lisätä halua hakeutua töihin, arvioi Danske Bankin senioriekonomisti Ozan Yanar. Jotkut ovat voineet tulla kutsutuiksi töihin erikoisosaamisen takia.

Koulutus on yhteydessä eläkkeellä työskentelyyn, eli korkeammin koulutetut työskentelevät useammin kuin vähemmän koulutetut, Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Anu Polvinen kertoo.

Eläketurvakeskuksen kyselyssä hiljattain vanhuuseläkkeelle siirtyneille terveydenhuolto nousi esiin alana, jolla työskennellään eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Myös esimerkiksi opettajat, konsultit, lastenhoitajat ja myyjät nousevat esiin. Työntekoa motivoivat mielenkiintoinen tekeminen, tarpeellisuuden tunne ja sosiaaliset suhteet.