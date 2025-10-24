Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Eläkeläinen kahvikupin kanssa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

KL: Tällainen on tyypillinen töissä käyvä eläkeläinen

  • Julkaistu 24.10.2025 | 17:36
  • Päivitetty 24.10.2025 | 17:36
  • Työelämä
Suomalaiset ovat lisänneet työntekoa eläkkeellä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tuoreiden tilastojen mukaan noin 23000 henkilöä 65–74-vuotiaista on työllisiä, Kauppalehti kertoo. Tilasto sisältää myös osa-aikaisen työn. Työllisten määrä eläkeikäisistä on viimeisten vuosien aikana ollut kasvussa.

Elinkustannusten kohoaminen on voinut lisätä halua hakeutua töihin, arvioi Danske Bankin senioriekonomisti Ozan Yanar. Jotkut ovat voineet tulla kutsutuiksi töihin erikoisosaamisen takia.

Koulutus on yhteydessä eläkkeellä työskentelyyn, eli korkeammin koulutetut työskentelevät useammin kuin vähemmän koulutetut, Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Anu Polvinen kertoo.

Eläketurvakeskuksen kyselyssä hiljattain vanhuuseläkkeelle siirtyneille terveydenhuolto nousi esiin alana, jolla työskennellään eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Myös esimerkiksi opettajat, konsultit, lastenhoitajat ja myyjät nousevat esiin. Työntekoa motivoivat mielenkiintoinen tekeminen, tarpeellisuuden tunne ja sosiaaliset suhteet.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)