KL: Nämä talvirenkaat ovat pian laittomia

Talvirenkaiden vaihto on muuttunut ajankohtaiseksi ensilumen saavuttua lähes koko Suomeen. Vuonna 2020 uudistetun tieliikennelain mukaan talvirenkaita on käytettävä marraskuusta maaliskuun loppuun, kun sääolosuhteet sitä vaativat. Autoilijan kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä tuota pikaa sallitusta talvikäytöstä poistuu tietyllä merkinnällä varustetut renkaat. Asiasta kertoo Kauppalehti.

Yksinomaan M+S-merkittyjen (muta ja lumi) renkaiden käyttö muuttuu laittomaksi joulukuun alusta lähtien. Jatkossa nastattomilta talvirenkailta edellytetään myös lumipitoisuusmerkintää (3PMSF) – eli vuoren ja lumihiutaleen symbolia – joka takaa renkaan pitävyyden talviolosuhteissa. Tämä vaatimus astuu virallisesti voimaan joulukuussa 2024.

M+S-merkintä ei ole aiemminkaan taannut täyttä talvipitoa, sillä sen on voinut lisätä renkaisiin, joissa on hieman normaalia kesärengasta karkeampi pintakuvio. Jatkossa tieliikenteessä käytettävissä talvirenkaissa on oltava 3PMSF-merkintä.

Renkaiden kunto kannattaa oikeista merkinnöistä huolimatta tarkistaa säännöllisesti ja vaihtaa ne tarvittaessa uusiin. Poliisi ja katsastusviranomaiset valvovat renkaiden kuntoa.