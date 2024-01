KL: Näin Piilaaksossa rekrytoidaan

Kalifornian Piilaakson teknologiayhtiöillä on tarkat rekrytointiprosessit, joita noudattamalla yhtiöt palkkaavat uusia työntekijöitä, uutisoi Kauppalehti. Haastattelijat odottavat työnhakijoilta ennen kaikkea hyvää itsetuntemusta.

Piilaaksossa työhaastattelussa annettujen vastausten on oltava yksityiskohtaisia ja konkretiaa sisältäviä. Vastaukset noudattelevat tiettyä kaavaa. Yhtiöt ovat kiinnostuneita siitä, miten hakijat ovat erilaisissa tilanteissa toimineet ja millaiseen lopputulokseen heidän toimintansa on johtanut. Hakijoilta voidaan kysyä esimerkiksi kokemuksia tilanteista, joissa heidän on pitänyt tehdä epäsuosittuja päätöksiä.

– Ensin voit kertoa, mikä oli projekti ja tilanne, mitä yritettiin saada aikaiseksi, ja mitkä olivat tehtävät ja toimenpiteet. Sitten voi kertoa lopputuloksesta ja miksi se onnistui, kertoo Kauppalehdelle Kaliforniassa vuosikymmennen työskennellyt Ville Vihervaara.

Yhdysvalloissa arvostetaan hyvää tarinankerrontaa ja sitä odotetaan myös työhaastattelutilanteessa. Vastauksissa halutaan kuulla yksityiskohtia ja hakijan ymmärrystä omasta roolistaan aiemmissa projekteissa.

– Bonus on, jos loppukaneetiksi kertoo, mitä oppi projektista ja miten soveltaa oppia muihin juttuihin. Tätä en ymmärtänyt siinä ensimmäisessä Googlen haastattelussa, Vihervaara kertoo pieleen menneestä työhaastattelustaan.